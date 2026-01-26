Недолгое потепление и метели: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на последнюю неделю января

Небольшое потепление, после которого снова наступят морозы, ждет жителей Москвы и Подмосковья на неделе с 27 по 30 января, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

По прогнозу эксперта, во вторник, 27 января, ожидается облачность и сильный снег.

«Ночью местами метель. Температура в столице ночью -12…-10 градусов, днем -6…-4. По области ночью -15…-10, днем -9…-4. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров в секунду. Возможна гололедица и снежные заносы», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду в столице также облачно и сильный снег. Ночью температура воздуха опустится до -8…-6 градусов.

«Днем -6…-4. В Подмосковье ночью -11…-6, днем -9…-4. Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 метров в секунду. Также сохраняется вероятность гололедицы и снежных заносов», — добавил Ильин.

Облачность сохранится и в четверг, 29 января. Ночью ожидается снег, местами сильный.

«В столице ночью -11…-9, днем -8…-6 градусов. По области ночью -11…-6, местами до -16 градусов. Днем небольшой, местами умеренный снег, температура -11…-6 градусов. Ветер северо-восточный, северный, 5-10 метров в секунду. Гололедица и снежные заносы», — продолжил синоптик.

В пятницу сохранится облачность с прояснениями. Ночью температура -23…-18, днем -20…-15 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет преимущественно ниже нормы. Во вторник — 745 мм ртутного столба. В среду будет немного выше нормы — 740 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели снова будут ниже нормы — 743 и 751 мм ртутного столба.

Люди, страдающие гипотонией, особенно восприимчивы к изменениям атмосферного давления. Снижение давления может вызывать у них целый ряд неприятных симптомов: головные боли, ощущение давления в висках, снижение концентрации и повышенную утомляемость. Помимо этого, у лиц с хроническими болевыми синдромами, в частности, с болями в суставах, может отмечаться усиление болевых ощущений.

Фото: [ istockphoto.com/bymuratdeniz ]

Также снижение атмосферного давления, зачастую сопровождающееся повышением влажности воздуха, оказывает негативное воздействие на лиц с заболеваниями дыхательной системы, в особенности на больных бронхиальной астмой. У них это может спровоцировать отек слизистых оболочек дыхательных путей, что затрудняет дыхание и может привести к обострению заболевания.

Ранее Роспотребнадзор объявил об угрозе эпидемии сразу четырех инфекций.