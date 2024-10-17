Некоторым россиянам не будут платить пенсию: почему так получилось и как этого избежать

Несмотря на повышения пенсионных выплат, не все граждане по достижению преклонного возраста имеют право получать деньги от государства. По словам доктора экономических наук, профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова Натальи Продановой, существует три случая, когда человеку могут отказать в выплате. И это при условии, что гражданин вовремя подал в СФР соответствующее заявление. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«В 2024 году возраст для выхода на пенсию составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Возрастная планка будет только подниматься, и уже к 2028 году пенсионный возраст в России для женщин составит 60 лет, а для мужчин — 65 лет. Вместе с тем, всегда есть ряд оснований, позволяющих выйти на пенсию досрочно», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Необходимо проверить, не положена ли человеку льгота, позволяющая уйти на заслуженный отдых пораньше.

«Под льготные категории попадают те, чья работа, например, связана с тяжелыми или вредными для здоровья условиями труда или осуществляется в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Заблаговременно на пенсию уходят и военнослужащие по выслуге лет, госслужащие, родители детей-инвалидов, многодетные мамы и еще ряд других категорий граждан», — добавила Проданова.

Нехватка пенсионных баллов

Пенсионные баллы, или индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), также должен достигнуть определенных показателей, чтобы человек мог выйти на пенсию, пояснила эксперт. Так, в 2024 году нужно, чтобы он был не менее 28.2, а с 2025 и вплоть до 2028 года баллов нужно будет уже 30.

«Надо отметить, что количество пенсионных баллов зависит от уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и продолжительности вашего стажа. Чем выше ваша заработная плата, тем больше пенсионных баллов вам будет начислено в течение года. Вместе с тем, их количество в любом случае не сможет превысить 10 баллов», — продолжила эксперт.

Фото: [ медиасток.рф ]

Для тех, кто работает за заработную плату «в конверте», набрать необходимое количество пенсионных баллов будет крайне проблематично.

«Но решение есть, поскольку их можно приобрести дополнительно, заключив договор с СФР. В 2024 году один пенсионный балл стоит 50 798,88, руб. Правда, существуют ограничения по количеству приобретенных баллов в течение года. Это число не должно превышать 8,302. В любом случае, вы заранее можете проверить величину баллов в личном кабинете на сайте СФР или портале Госуслуг», — добавила экономист.

Кроме того, в России могут разрешить детям передавать пенсионные баллы родителям. Такой законопроект уже готовят депутаты Госдумы. Как это будет работать

Недостаточный страховой стаж

Для выхода на пенсию страховой стаж должен составлять не менее 15 лет. За это время работодатели должны были уплачивать страховые взносы в СФР.

«В страховой стаж входят также военная и приравненная к ней служба, отпуск по уходу за ребенком, уход за инвалидом 1 группы и другие случаи. Пенсионный стаж, как и баллы, необходимые для назначения пенсии, наши сограждане также могут докупить на законных основаниях, вступив в добровольные правоотношения по пенсионному страхованию. Но, что важно, докупить можно не более половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости», — заключила Проданова.

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