Нелазурный берег: правда о том, почему пустеют города у Азовского моря

Парадоксальная ситуация складывается в Краснодарском крае: несмотря на формальный статус курортного региона, многие приморские города и поселки продолжают пустеть. Мечта о жизни у моря для их жителей оборачивается суровой реальностью, заставляющей людей покидать побережье, пишут «Липецкие новости».

Идеализированный образ лазурного берега зачастую не соответствует действительности. Вместо него newcomers и местные жители сталкиваются с мутной водой, обилием водорослей и неразвитой инфраструктурой. Отсутствие качественных медицинских учреждений, современных школ и даже обычных магазинов превращает повседневность в борьбу за выживание.

Критической проблемой остается трудоустройство. В небольших поселках экономика завязана исключительно на сезонном туризме, что означает отсутствие стабильного заработка зимой. Даже в более крупных городах с населением 30-40 тыс. человек найти достойную работу — серьезный вызов.

Яркой иллюстрацией проблем выступает один из городов на Азовском море, где фиксируется устойчивая убыль населения. Местные в шутку отмечают, что их главный «экспорт» — это сами горожане, уезжающие в поисках лучшей доли. Уровень зарплат здесь в среднем составляет 56 тысяч рублей, что почти в два раза ниже, чем в Краснодаре или Новороссийске, при этом цены на жилье и продукты соответствуют курортным.

Хотя Азовское море быстро прогревается и подходит для детей, его недостатки — цветение воды, мелководье, частые штормы и экологические проблемы из-за стока Дона — делают его малопривлекательным для постоянного проживания. Туристы быстро пресыщаются из-за скудности развлечений и удаленности от крупных центров.

Формируется порочный круг: местные жители не могут позволить себе жизнь в родных городах из-за завышенных цен, а приезжие инвестируют в более развитые и комфортные локации.

Проблему усугубляет «утечка мозгов» — квалифицированные кадры не стремятся в депрессивные районы, о чем красноречиво свидетельствует вакансия заместителя главы района в Приморско-Ахтарске, которая оставалась открытой более полугода.

Эксперты сходятся во мнении: переезд к морю требует тщательной подготовки. Прежде чем продавать недвижимость в городе, стоит пожить на побережье в межсезонье, чтобы оценить реальные возможности для работы, уровень медицины и развития инфраструктуры. Жизнь у моря — это не только красивые пейзажи, но и вопрос экономической целесообразности и бытового комфорта.

