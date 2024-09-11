Нельзя брать в руки нож и носить красное: что еще запрещают приметы на 11 сентября

11 сентября запрещается использовать острые предметы и носить красное. Также согласно приметам, встретить свою судьбу можно, посетив службу в храме. Подробнее о других запретах и поверьях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Если косяки гусей и журавлей летят на юг высоко, значит зима будет малоснежной и холодной, а если скворцы долго не улетают — осень будет сухой. Гром гремит в этот день — будут теплые осенние деньки.

Согласно приметам, если стаи грачей в этот день тянутся темными вечерами, значит настанет хорошая погода. Гуси пролетают мимо — наступит ненастье, а если много грачей, значит ожидается стойкая солнечная погода.

Запреты на 11 сентября

Не принято в этот день резать предметы круглой формы — считалось, что это приведет к несчастью. Петь и танцевать 11 сентября — большой грех. Греховным также считалось брать в руки нож, лопату, топор или косу.

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Хозяйки издавна старались в этот день не шить и не вязать. В огороде было принято не копать картофель и не рубить капусту. Кроме того, не носили и красную одежду — это привлекало беду.

Что сделать 11 сентября

Родившиеся в этот день, согласно приметам, вырастают терпеливыми и трудолюбивыми. Если одинокий человек 11 сентября пойдет в церковь и отстоит всю службу — вскоре ему встретиться его судьба.

Издавна в этот день не пили алкоголь и не употребляли в пищу молочные и мясные продукты. Самое время собирать репу в огороде и травы в лесу.

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