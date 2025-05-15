Нельзя дарить носовые платки и проливать молоко: приметы и поверья на Мавру-рассадницу 16 мая

Православные верующие 16 мая чтят память преподобного Феодосия Печерского, но в народе день назвали в честь мученицы Мавры. Подробнее о том, что можно и нельзя делать на Мавру-рассадницу — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Преподобный Феодосий, родившийся в благочестивой семье в Курске, с юных лет ощущал тягу к духовной жизни. Оставив мирские заботы, он принял постриг в Киево-Печерском монастыре, где вскоре стал игуменом. Феодосий прославился строгим аскетизмом, неустанными трудами и глубоким милосердием. Под его руководством Печерская обитель стала центром духовности, куда стекались иноки со всей Руси.

Мученица Мавра была супругой воина Тимофея. Она жила в III веке, приняла крещение и обратила ко Христу своего мужа. За открытое исповедание веры они оба подверглись жестоким мучениям во времена правления императора Диоклетиана.

В этот день начинали высаживать рассаду капусты и других овощей. Считалось, что святые покровительствуют посевам и даруют богатый урожай. Также, согласно народным приметам, нельзя грустить 16 мая, дарить носовые платки и проливать молоко.

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Приметы

Гуси и утки поднимают крылья и машут ими — будет буря;

У черемухи много цвета — к мокрому лету;

Если соловьи запели, то весна будет плодородной;

Если ясно — огуречный урожай будет богатым;

Большая роса утром — к хорошей погоде, нет росы — к дождю;

Плохой приметой считается пролить в этот день молоко — сулит неприятности;

Нельзя грустить 16 мая, чтобы потом не провести 40 дней в унынии;

Нельзя дарить носовые платки, так как это приведет к болезни;

Как супруги проведут этот день, так и пройдет весь год;

Начинали варить щи из свежей зелени (щавеля, крапивы), так как запасов квашеной капусты уже не было;

Хозяйки засевали огороды, высаживали рассаду капусты, так как этот день считается самым благоприятным для посадок в открытый грунт.

Именины в этот день отмечают: Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

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