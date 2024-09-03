Нельзя дарить подарки и ходить в лес: народные приметы на 4 сентября

Наши предки с давних времен верили, что 4 сентября нельзя ходить в лес в одиночку, а еще могли определить погоду по созвездиям. О том, что нельзя делать в этот день и как защититься от лешего — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что нельзя делать

В этот день не принято дарить и принимать подарки, потому что можно привлечь в свою жизнь неприятности. Кроме того, не желательно начинать новые дела.

Также запрещено ходить в лес в одиночку — можно пропасть. Не отправлялись 4 сентября и в дальние поездки. Если в этот день пропала девушка, считалось, что ее взял в жены леший.

Что нужно сделать

Приметы гласят, что именно сегодня нужно делать добрые дела, потому что они вернутся в трехкратном размере. В этот день хозяйки пекли пироги и угощали ими всех. Было принято оставить кусочек в бане, за печкой и в хлеву. Такая хитрость сохраняла в доме покой.

Фото: [ freepik.com ]

Леший в этот день пакостил, говорят приметы. Именно поэтому 4 сентября хозяева охраняли стога сена: надевали тулуп наизнанку и брали с собой кочергу.

Приметы о погоде

Теплая осень, согласно приметам, ожидается, если 4 сентября — солнечный день. Еще хорошую погоду обещает туман, который быстро рассеивается в этот день в лучах солнца, а если в лесу много орехов и мало грибов, значит зима будет очень снежной и морозной.

Если в этот день хорошо клюют хищные рыбы, значит будет похолодание. А о раннем снеге говорит звездное скопление Плеяды, которое скрылось рано осенью.

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