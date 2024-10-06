Нельзя давать в долг и плакать: народные приметы на 7 октября

День образования штабных подразделений МВД России и Всемирный день хлопка отмечается ежегодно 7 октября. Также эта дата считается Днем вежливых людей, Всемирным днем архитектуры и Международным днем врача.

Народные приметы на 7 октября предупреждают, что в этот день нельзя давать и брать деньги в долг, а также грустить и плакать. Что еще не стоит делать, чтобы не привлечь в свою жизнь беды, — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Если верить приметам, то много желудей на дубе — к теплой зиме и урожайному лету, а по октябрю судили о погоде на апрель. Также принято считать, что большие муравьиные кучи предупреждают о суровой зиме.

Погода изменится, если солнце светит ярко и быстро взошло, а гром 7 октября предвещает бесснежную, мягкую и недолгую зиму. Если листья на деревьях к этому дню пожелтели, но опадают слабо, то морозы наступят не очень скоро.

Хорошие приметы

Хорошей приметой считается сыграть свадьбу в этот день, потому что праздник будет добрым, а счастье супругов — крепким. 7 октября зажигали печи в хозяйственных постройках, а вечером молились святой Фекле. На следующий день после этого начинали молотить хлеб.

Издавна 7 октября грибники собирали последние боровики и опята, а женщины начинали прясть, чтобы все дела шли хорошо. Также было принято приносить в хозяйственную постройку кашу или пирог, чтобы угостить молотильщиков.

Плохие приметы

Поверья гласят, что нельзя впускать в дом незнакомых людей, потому что незваные гости могут принести в семью ссоры и проблемы. Не принимали в этот день и важных решений, не начинали новые дела.

Грустить и плакать 7 октября тоже запрещается, потому что в жизнь может прийти какое-то плохое событие. Лучше не брать и не давать в долг деньги, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями.

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