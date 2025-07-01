Нельзя давать в долг: народные приметы на Зосиму Пчельника 2 июля

Иоанна Шанхайского чтит православная церковь 2 июля. В народе дату называли Зосима Пчельник. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святитель Иоанн Шанхайский, чудотворец, родился в 1896 году в селе Адамовка Харьковской губернии в благочестивой дворянской семье. Михаил Борисович Максимович (мирское имя святого) с детства отличался глубокой религиозностью. Получив юридическое образование, он осознал, что его истинное призвание — посвятить себя Богу. В 1926 году он принимает монашеский постриг с именем Иоанн, в честь святого Иоанна Крестителя.

После революции, оказавшись в эмиграции, святитель Иоанн заботился о русских беженцах в Югославии, а затем в Шанхае. Он организовал приюты и школы для детей-сирот, строил храмы и неустанно молился за своих подопечных. В 1951 году святитель Иоанн был назначен архиепископом Западно-Американским и Сан-Францисским.

В этот день верующие посещают храмы, где совершаются торжественные богослужения в честь святого. Принято читать акафист святителю Иоанну, молясь ему об укреплении в вере, исцелении от болезней и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Многие верующие стремятся посетить места, связанные с жизнью святителя, особенно Свято-Троицкий собор в Сан-Франциско, где покоятся его мощи.

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Приметы

Пчелы сидят на стенах улья — к сильной жаре;

К вечеру видна радуга — к хорошей погоде;

Перед засухой пчелы становятся злее и чаще жалят;

Дорожная пыль поднимается маленькими смерчами — к грозе;

Глухарь кормится во время дождя — к затяжной плохой погоде;

Разорить в этот день дикое осиное гнездо — грех;

Начатое 2 июля дело обязательно увенчается успехом;

После этого дня не бывает заморозков даже в самых северных областях;

Нельзя хвалиться количеством ульев, пчел и собранного меда — с пчелами может что-то случиться;

Не продавали и не дарили мед, чтобы его количество не уменьшилось;

Плохой приметой считается дать денег в долг;

Нельзя злиться и ругаться в этот день, так как будут жалить пчелы.

Именины в этот день отмечают: Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.

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