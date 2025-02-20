Нельзя делать операции и вырывать зубы: народные приметы и запреты в День Захария 21 февраля
Фото: [freepik.com]
День святого Захария отмечают православные верующие 21 февраля. О том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Святой Захарий был одним из двенадцати малых пророков и жил в 6-м веке до нашей эры после возвращения евреев из вавилонского плена. Его пророчества вдохновляли народ на восстановление храма и духовное обновление. Книга пророка Захария, входящая в состав Ветхого Завета, содержит предсказания о приходе Мессии, Страшном суде и Царстве Божьем.
В этот день в церквях совершаются торжественные богослужения, прославляющие пророческий дар святого и его вклад в духовное наследие. В народных традициях этот день связывают с подготовкой к посевной. Считается, что Захарий благоприятствует плодородию и защите от злых духов. Поэтому крестьяне молились ему об урожае и здоровье скота, проводя обряды очищения двора и посевного материала. Не стоит делать в этот день операции, вырывать и пломбировать зубы, а в ночь на 21 февраля, согласно приметам, снятся вещие сны.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Ночью луна большая, чуть красноватая — к оттепели;
- Вокруг луны круги или дуги — снег скоро растает;
- Куры раскудахтались — перед снегопадом;
- Сильные морозы в этот день — к короткой зиме;
- Сильная стужа предупреждает, что холодов больше не будет;
- Родившиеся в этот день могут обладать пророческим даром;
- Собака валяется в снегу — к теплу;
- Живущим в городах рекомендуется в этот день точить ножи;
- Дата считается благоприятным временем для свадеб;
- Сны в ночь на 21 февраля считаются вещими;
- Не стоит проводить хирургические операции, вырывать и пломбировать зубы в этот день;
- 21 февраля ремесленники выходили на торги;
- Деревья в инее — мед не закончится у пасечников целый год;
- Оживление купающихся в снегу гусей говорит о скором потеплении.
Именины в этот день отмечают: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.
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