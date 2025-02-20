Нельзя делать операции и вырывать зубы: народные приметы и запреты в День Захария 21 февраля

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

День святого Захария отмечают православные верующие 21 февраля. О том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святой Захарий был одним из двенадцати малых пророков и жил в 6-м веке до нашей эры после возвращения евреев из вавилонского плена. Его пророчества вдохновляли народ на восстановление храма и духовное обновление. Книга пророка Захария, входящая в состав Ветхого Завета, содержит предсказания о приходе Мессии, Страшном суде и Царстве Божьем.

В этот день в церквях совершаются торжественные богослужения, прославляющие пророческий дар святого и его вклад в духовное наследие. В народных традициях этот день связывают с подготовкой к посевной. Считается, что Захарий благоприятствует плодородию и защите от злых духов. Поэтому крестьяне молились ему об урожае и здоровье скота, проводя обряды очищения двора и посевного материала. Не стоит делать в этот день операции, вырывать и пломбировать зубы, а в ночь на 21 февраля, согласно приметам, снятся вещие сны.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Ночью луна большая, чуть красноватая — к оттепели;
  • Вокруг луны круги или дуги — снег скоро растает;
  • Куры раскудахтались — перед снегопадом;
  • Сильные морозы в этот день — к короткой зиме;
  • Сильная стужа предупреждает, что холодов больше не будет;
  • Родившиеся в этот день могут обладать пророческим даром;
  • Собака валяется в снегу — к теплу;
  • Живущим в городах рекомендуется в этот день точить ножи;
  • Дата считается благоприятным временем для свадеб;
  • Сны в ночь на 21 февраля считаются вещими;
  • Не стоит проводить хирургические операции, вырывать и пломбировать зубы в этот день;
  • 21 февраля ремесленники выходили на торги;
  • Деревья в инее — мед не закончится у пасечников целый год;
  • Оживление купающихся в снегу гусей говорит о скором потеплении.

Именины в этот день отмечают: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.

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