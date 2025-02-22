Нельзя есть раков и рыбу: народные приметы в День Прохора Лебедника 23 февраля

Православная церковь 23 февраля чтит память монаха Прохора Лебедника и священномученика Харлампия. В народе дату прозвали Прохор Весновей. Подробнее о приметах и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Монах Прохор Лебедник был Печерским чудотворцем 12-го века. Он прославился своим смирением и трудолюбием. Стремясь к подвигу, монах собирал лебеду, превращая ее в хлеб молитвой и постом. Этот хлеб, по свидетельству летописей, помогал бедным в голодные годы. Его праведность и чудеса привлекали множество паломников. Священномученик Харлампий Магнезийский, живший в 3-м веке, претерпел жестокие мучения за веру во время правления императора Септимия Севера. Не сломленный пытками, он обратил ко Христу многих язычников. Перед смертью, он молился о мире и благополучии для верующих.

В этот день в церквях совершаются богослужения. Считается, что молитвы перед иконами святых помогают в укреплении веры, избавлении от болезней и обретении мира в душе. В народной традиции, 23 февраля — день поминания усопших, посещения кладбищ и совершения панихид. В этот день не принято есть раков и рыбу, чтобы не заболеть, а если подарить мужчине нож или часы — к скорому расставанию.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Снег свешивается с крыш — к урожаю хлеба;

Лошадь ложится на землю — к теплу и снегу;

Вороны садятся на самые верхние ветки деревьев и чистятся — к снегопаду;

Если в этот день стужа — не стоит ее бояться, она ненадолго;

Если человек неожиданно пропал, утонул или заблудился в лесу — это происки лешего, водяного или другой нечисти;

Мужчине работать в этот день не стоит — дела не сложатся;

Нельзя дарить любимому мужчине ножи и часы — к скорому расставанию;

Если в этот день начать лечить тяжелую болезнь — она отступит;

Следует молиться святому Харлампию о защите от неожиданной гибели;

Издавна 23 февраля не ели раков и рыбу, потому что это приводит к серьезной болезни.

Именины в этот день отмечают: Порфирий, Прохор, Марк, Иван, Геннадий, Василий, Анна, Валентина, Галина, Герман.

Ранее эксперт назвала топ-5 самых чутких знаков зодиака.