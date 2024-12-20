Нельзя громко смеяться: народные приметы 21 декабря — как нужно вести себя в День Анфисы Рукодельницы

Церковь чтит память Анфисы Римской 21 декабря. Наши предки отмечали в эту дату День Анфисы Рукодельницы и старались заняться домашними хлопотами. О традициях и приметах праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что можно и нельзя делать 21 декабря

Мученица Анфиса Римская жила в V веке, в молодом возрасте ее сожгли за преданность православной вере. Она отказалась примкнуть в арианскому учению, отрицающему единство Иисуса Христа с Богом Отцом.

По традиции девушки начинали заниматься рукоделием в День памяти Анфисы Римской. Вязать, прясть и шить полагалось в одиночестве, чтобы избежать сглаза. Молодые рукодельницы обматывали запястье шелковой нитью, чтобы не уколоться, это также защищало их от зевоты и икоты. В День Анфисы Рукодельницы народ посещал храмы и молился мученице, прося у нее помощи в разрешении конфликтов и защиты от бедствий.

Фото: [ freepik.com ]

В этот день запрещается отказывать в помощи, иначе можно навлечь проблемы с деньгами на свою семью. Кроме того, нужно следить за чистотой одежды. Если у человека неопрятный вид в День Анфисы Рукодельницы, весь год он будет ходить грязным, оборванным и неумытым. Нельзя громко смеяться 21 декабря, чтобы не привлечь злые силы, которые способны навести порчу на семью.

Приметы

Малые белые облака сулят морозы, большие — вьюгу;

Тихий и морозный день предвещает мягкую и снежную зиму;

Вьюга 21 декабря говорит о дождливом лете;

Перистые облака предсказывают потепление;

Если светает быстрее обычного, стоит ждать снег;

Ребенок, рожденный 21 декабря, будет немногословным и приветливым.

Фото: [ freepik.com ]

Именины 21 декабря отмечают Анфиса, Виктория, Кирилл и Сергей.

Ранее стало известно, что Муцениеце и Дранга могут сыграть свадьбу через год.