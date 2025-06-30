Нельзя грустить и хвалиться: народные приметы и запреты на Макушку лета 1 июля

Православные верующие 1 июля чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. В народном календаре на дату приходится Макушка лета. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святые мученики Леонтий, Ипатий и Феодул были воинами и пострадали за веру в Христа в правление императора Диоклетиана в I веке. Леонтий, будучи военачальником, отличался храбростью и справедливостью. Узнав об истинном Боге от христианина Ипатия, Леонтий уверовал и привел ко Христу и его друга Феодула.

Когда весть об их вере дошла до правителя, Леонтия и его товарищей схватили и подвергли жестоким истязаниям, требуя отречения от Христа. Однако святые воины остались непреклонны, исповедуя свою веру. За это их казнили: Леонтию отсекли голову, а Ипатия и Феодула распяли на крестах.

В народе этот день получил название Макушка лета. К этому времени обычно созревают полевые травы, поэтому собирали целебные растения, заготавливали веники для бани. Считалось, что травы, собранные в этот день, обладают особой силой. Также 1 июля было принято окучивать картофель, чтобы урожай был богатым.

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Приметы

К вечеру видна радуга — к хорошей погоде;

Земля речных берегов разбухает и становится влажной — к дождю;

Много росы — к хорошему урожаю проса;

Ветер подул — к затяжной жаре;

Зачесались ноги — к дальней дороге;

Глухарь кормится во время дождя — к затяжной плохой погоде;

Древесная лягушка становится беспокойной — перед дождем;

Туман с утра — день будет солнечным и жарким;

Нельзя грустить и вспоминать плохое 1 июля, а также жаловаться на судьбу;

Не принято хвалиться красотой или успехами, чтобы не навредить себе;

Нельзя выяснять отношения и распускать слухи;

Хозяйки занимались уборкой и набивали матрасы свежим сеном.

Именины в этот день празднуют: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Ипатий, Никанор, Сергей.

Ранее стало известно, что обязательно нужно сделать в огороде в июле, чтобы сохранить урожай.