Нельзя ходить на свидания и делать операции: народные приметы и запреты в Афанасьев День 31 января

Память святого Афанасия Великого чтит православная церковь 31 января. Этот день в народе принято называть Афанасьев. Подробнее о жизни святого и поверьях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святой Афанасий родился около 296 года в Александрии. Он стал ярким защитником христианского учения о Троице и противником арианства. Его жизнь переплетена с эпохой бурных споров о вере. В 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее он выступил за утверждение божественности Христа, что принесло ему и славу, и гонения. Афанасий много раз подвергался изгнанию и преследованиям.

В этот день верующие собираются в храмах для молитв и чтения трудов святого. Традиции этого дня включают особые богослужения. 31 января не принято судиться, ходить на свидания и делать операции, так как возможен неприятный исход.

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Приметы

Сережки у Луны — к пурге и морозу;

Безоблачный закат — к долгим и сильным морозам;

Тот, кто в этот день родится, вырастет добрым воином;

Сильная метель хлопьями — к хорошему приплоду у гусей;

Если ведьму наотмашь ударить 31 января — она рассыплется в прах;

Нельзя в этот день делать операцию — возможен неудачный исход;

Судиться в этот день нельзя — можно не выиграть дело;

Вечером на свидание лучше не собираться, чтобы ведьма не увлекла;

Считается, что в этот день в лесных берлогах появляются на свет медвежата;

Начинают клевать после январского затишья язь и щука;

Если печную трубу обработать золой, взятой из семи печей, ведьма тут же вылетит из дому.

Именины в этот день отмечают: Емельян, Ксения, Мария, Иларион, Афанасий, Максим, Владимир, Николай, Кирилл, Александр.

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