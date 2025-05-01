Нельзя ходить в баню и примерять чужую обувь: народные приметы в день Матроны Московской 2 мая

Память Матроны Московской чтит православная церковь 2 мая. В народе день прозвали в честь преподобного Иоанна Ветхопещерника. О чем предупреждают народные приметы и поверья 2 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Матрона Дмитриевна Никонова, известная как Матрона Московская, родилась в крестьянской семье в Тульской губернии в 1881 году. Слава о ее прозорливости и способности исцелять недуги быстро распространилась по всей округе. Люди приходили к Матроне за советом, утешением и помощью, и она никому не отказывала, отдавая себя служению ближним. С годами поток страждущих не иссякал, а только возрастал, особенно после переезда Матроны в Москву в 1925 году. Матрона Московская скончалась 2 мая 1952 года. В 1999 году она была причислена к лику святых.

В этот день тысячи людей приходят в Покровский монастырь в Москве, где покоятся ее мощи, чтобы помолиться святой Матроне, попросить у нее помощи и заступничества. Плохой приметой в этот день считается надеть грязную одежду и примерять чужую обувь. Также не принято заниматься тяжелой работой и ходить в баню.

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Приметы

Цветет осина — в борах появился сморчок;

Теплая погода сегодня — в конце мая холодно;

Сегодня холодно — в конце мая будет теплая погода;

Стремительные облака — дождя на будет;

В этот день принято выпекать пироги с начинкой — сулит богатый урожай;

Дикие утки вьют гнезда близко к воде — летом будет засуха, далеко — будет дождливый сезон;

Ранний прилет ласточек, жаворонков и грачей — к дружной весне;

Безветренная, золотистая заря вечером — будет хорошая погода;

Береза перед кленом или ольхой лист распускает — лето будет сухое;

Не принято ходить в баню, чтобы не навлечь болезнь;

Нельзя примерять чужую обувь, чтобы не перенять чужие проблемы;

Не принято заниматься тяжелой работой, чтобы потом в поте лица не трудиться весь месяц;

Плохой приметой считается надеть грязные вещи в этот день.

Именины в этот день отмечают: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена.

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