Нельзя ходить в гости и баловаться с огнем: что запрещают народные приметы на 17 сентября

Согласно народным приметам, 17 сентября нельзя ходить в гости, носить темную одежду и лениться. А что, наоборот, нужно сделать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Погодные приметы

Народные приметы гласят, что дождь, начавшийся на рассвете, закончится к полудню, а если после дождя быстро подсохло, значит ожидается затяжное ненастье. Много желудей на дубах в этом месяце говорят о том, что перед Рождеством ожидается много снега.

Если в этот день облака идут друг над другом в несколько ярусов, значит ожидается переменная погода с небольшими осадками и последующим похолоданием. Также считалось, что дождь и ненастье 17 сентября — к сухой осени.

Что запрещено 17 сентября

Отправляться в гости в этот день — к беде, а если подавать нищим 17 сентября — можно навлечь нищету и на себя. Плохой приметой считается и громкое уханье филина — он предупреждает о пожаре, а если в этот день в деревню забежал заяц, значит будет большой огонь.

Не желательно 17 сентября бросать в огонь мусор, а также ругаться и ссориться у костра или печки. Даже тушили огонь в этот день бережно, чтобы не привлечь в свою жизнь беды. Лучше не носить темную одежду, не давать деньги в долг и не лениться.

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Хорошие приметы на 17 сентября

Издавна считалось, что нужно помолиться перед иконой «Неопалимая купина», чтобы защитить жилище от пожара, а хозяев от удара молнии. В этот день крестьяне шевелили вилами сено, чтобы не портилось от сырости. Так появился праздник острых вил.

На Руси 17 сентября почитали святого Вавилу — покровителя скота. Ему молились о защите животных. Также в этот день убирали лук. Где-то еще сами луковицы, а где-то срезали и сушили на зиму его перья.

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