Нельзя ходить в гости: народные приметы на 3 сентября

По ветру 3 сентября можно определить погоду на предстоящую осень, а по поведению мышей — какой будет зима. Подробнее о других приметах и запретах в этот день — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Если погода 3 сентября ясная, то тепло сохранится еще на протяжении четырех недель. Согласно поверьям, южный ветер — к теплу, западный — к дождю, северный — к стуже, а восточный — к теплой солнечной погоде.

Также принято считать, что большое количество рябины в лесу предвещает дождливую осень, а если ягод мало — будет сухо. Дожди и холода будут, если мыши зарываются в сено, а если грызуны его воруют — зима будет тяжелой, с бурными снегами и морозами.

Запреты

В этот день лучше не прислушиваться к чужим советам, потому что так можно привлечь к себе еще больше неприятностей. Не стоит и ходить в гости, а также приглашать гостей. Согласно поверьям, это чревато раздором в семье.

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Издавна в этот день не совершали незапланированных покупок — это может привлечь проблемы с финансами. Кроме того, 3 сентября нельзя поднимать чужие деньги и украшения с земли и забирать их себе.

Что нужно сделать

Перед какой-либо поездкой принято класть в карман сушеный стебель льна. Считается, что это привлечет удачу и сбережет от бед, особенно в дальних поездках.

Несмотря на начало осеннего периода, на огороде еще продолжаются работы по подготовке участка к зиме. Завершается сбор яблок и начинается период заготовок на зиму. Также можно сажать щавель, чтобы уже весной собрать урожай.

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