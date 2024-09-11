Нельзя мыть голову, сушить постель и плакать: народные приметы и поверья на 12 сентября

Наши предки могли предсказать погоду на зиму по поведению пчел, а также знали, почему нельзя плакать, сушить постель и мыть голову в этот день. О других поверьях на 12 сентября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Погода по пчелам и направлению ветра

Согласно приметам, если эта ночь звездная, значит следующий год будет урожайным, а теплый вечер 12 сентября — к урожаю озимых. Если в этот день ветер меняет направление против часовой стрелки — вероятность утренних заморозков небольшая.

Также было принято считать, что ранняя зима будет, если пчелы рано запечатывают улей, а когда паутина стелется по растениям — ожидается теплая погода.

Почему нельзя мыть голову и плакать

Поверья гласят, что голову мыть в этот день нельзя — можно рано облысеть. Если сушить постель, согласно приметам, значит будут сниться кошмарные сны. Также запрещено садиться за карточный стол, потому что везения не будет весь год.

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Издавна было не принято в этот день здороваться с первым гостем в доме, потому что так человек привлекает к себе неудачу. Ставить забор 12 сентября — к ворам, а рассыпать соль — к измене со стороны супруга или супруги. Нельзя и плакать в этот день, так как увеличивается риск ссор в семье.

Что подавали на стол и кому молились

Супруги молились Александру Свирскому о рождении в семье мальчика, а хозяйки 12 сентября очень строго следили, чтобы в доме не заканчивалась соль, потому что не избежать проблем с деньгами.

На стол было принято подавать различные яства, среди которых обязательными были: ячменная каша, хлеб и блюда из свежих овощей со своего огорода.

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