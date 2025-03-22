Нельзя надевать чужой головной убор: народные приметы в день преподобной Анастасии 23 марта

Православная церковь 23 марта чтит мученицу Василису и преподобную Анастасию Патрикию. В народе день прозвали Василисой-вешней воды указательницей. Подробнее о святых и поверьях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Мученица Василиса жила в III веке. Она была юной христианкой, поражавшей своей верой и милосердием. Отвергнув языческие традиции, Василиса посвятила себя служению страждущим, за что и была подвергнута жестоким пыткам при императоре Диоклетиане. Не сломленная страданиями, Василиса твердо исповедовала Христа, обратив к вере многих своих мучителей.

Преподобная Анастасия Патрикия жила в VI веке. Она происходила из знатной константинопольской семьи. Отвергнув мирские блага, святая тайно покинула родительский дом и отправилась в Александрию, где под видом нищенки вела аскетическую жизнь. Скрывая свое происхождение, Анастасия посвятила себя молитве и помощи нуждающимся. После смерти ее истинная личность была раскрыта, и она была причислена к лику святых за свою добродетельную жизнь.

В этот день традиционно в храмах освящают воду, которой затем окропляют жилища. В народе день памяти святых Василисы и Анастасии связывали с подготовкой к посевным работам. Хозяйки занимались подготовкой семян, перебирали их и заговаривали на хороший урожай. Считалось, что посеянное в этот день зерно даст обильные всходы. Вечером семьи собирались за общим столом, где делились планами на будущее и вспоминали ушедших родственников.

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Приметы

Ворона прячет клюв под крыло — к холоду;

Густой туман — скоро снег растает, но лето будет дождливым;

Если в марте случится гроза — к плодородию;

Синие облака, бегущие по небу — к теплу и дождю;

У здорового человека закладывает нос — к сырой погоде;

Глухарь на дереве ночует — к оттепели;

Жаворонки в воздухе кружат — к скорому появлению первой травы;

Журавли прилетели — к таянию льда в водоемах со стоячей водой;

Ласточки прилетели — к большому урожаю и удачной рыбалке летом и осенью;

Луна в кругах — к дождю;

С утра пасмурно, а к вечеру тучи рассеиваются — к заморозкам;

Нельзя устраивать шумные гулянья и собирать много гостей;

Нельзя отказывать в помощи людям, которые о ней просят. Неважно — родственник это или прохожий;

Плохой приметой считается надеть чужой головной убор;

Особенно нельзя молодой девушке примерять вещь ее матери — могут начаться проблемы со здоровьем;

Мужчины ходили на рыбалку, так как 23 марта хороший улов;

В деревнях начинали готовиться к оттепели и возможным паводкам — от домов отводили воду с помощью канавок.

Именины в этот день отмечают: Виктор, Денис, Георгий, Егор, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Анастасия, Василиса, Галина, Ника.

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