Нельзя пересаживать комнатные цветы: народные приметы в День Василия Капельника 20 марта

Святитель Григорий Палама почитается православной церковью 20 марта. В народном календаре день получил название Василий Капельник. Подробнее о жизни святого и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Григорий Палама — архиепископ Фессалоникийский, один из самых значимых богословов и мистиков Православной Церкви. Его учение о нетварных энергиях Бога стало краеугольным камнем исихастской традиции, практики созерцательной молитвы, направленной на богообщение.

Святой провел долгие годы в афонских монастырях, разработал богословское обоснование опыта непосредственного переживания Божественной благодати. Его полемика с Варлаамом Калабрийским, критиковавшим исихазм, привела к соборному осуждению варлаамитских взглядов и утверждению учения Паламы как православной догмы.

В этот день православные верующие возносят молитвы святому, прося о духовном просветлении и укреплении в вере. Традиционно день памяти связан с углубленной молитвой и размышлением о Боге, стремлением к внутренней тишине и созерцанию. В некоторых регионах совершаются крестные ходы и проводятся богословские чтения, посвященные жизни и учению святого. Считается, что в этот день нельзя завидовать, ругать детей, кричать на них и обижать.

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Приметы

Сова кричит — к холоду;

Пасмурная холодная погода к ночи — будет заморозок;

Капель с сосульками — к урожаю конопли и льна;

Снегири под окном чирикают — к оттепели;

Небо при закате солнца ярко-желток, переходящее в красное — к усилению ветра;

Жаворонки прилетели — весна начнется очень рано;

Журавли прилетели — к теплой погоде;

Зяблика в этот день увидеть — к холодам;

Ласточки свили гнездо под крышей — к счастью;

То, что приснится в этот день — через три года сбудется;

Если парень любит девушку, именно в этот день он может ее приворожить;

Длинные сосульки — будет много льна;

Дует южный ветер, но с крыш не капает — летом будет много гроз;

Нельзя в этот день пересаживать комнатные цветы и рассаду;

Плохой приметой считается ругать детей, кричать на них и обижать;

Нельзя завидовать кому-либо в этот день, чтобы не привлечь в свою жизнь грусть и проблемы.

Именины в этот день празднуют: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Катарина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана.

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