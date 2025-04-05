Нельзя пересчитывать деньги и ходить в гости: народные приметы в день святителя Артемия 6 апреля

Православная церковь 6 апреля чтит память святителя Артемия, епископа Солунского. В народе день получил название Артемон-дери полоз. Подробнее о поверьях и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Артемий родился в благочестивой семье и с юных лет проявлял склонность к аскезе и молитве. Приняв монашеский постриг, он быстро снискал уважение братии за свою мудрость и кротость. Впоследствии он был избран епископом Солунским и проявил себя как заботливый пастырь, заботящийся о духовном и материальном благополучии своей паствы.

Святитель Артемий прославился своими чудотворениями: он исцелял больных и помогал нуждающимся. Его молитвы обладали особой силой, и многие обращались к нему за помощью в трудные моменты жизни. Он также активно занимался благотворительностью.

В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения, посвященные его житию и чудесам. Верующие обращаются к святому с молитвами о здоровье, благополучии и помощи в трудных ситуациях. Плохой приметой считается пересчитывать деньги 6 апреля, а также ссориться, ходить в гости и звать гостей к себе.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

Жаворонок поет к теплу, а зяблик — к стуже;

Если ночью тепло, то весна будет хорошей;

С прибылью и помутнением воды клев рыбы ослабевает;

Снег пошел — будет хороший урожай гречихи;

Во время штормовых, порывистых ветров рыба не клюет;

Тепло в этот день сулило скорое наступление лета;

Если весна началась сегодня, то впереди еще будут морозы;

Плохой приметой считается пересчитывать деньги 6 апреля, к ним лучше вообще не прикасаться, чтобы не ухудшить свое материальное положение;

Нельзя ссориться, ходить в гости и звать гостей к себе;

Незамужние женщины стараются в этот день посетить вечернюю службу, чтобы вскоре встретиться с суженым;

Было принято разводить большой костер и сжигать все старые и испортившиеся за зиму вещи.

Именины в этот день празднуют: Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков, Мария.

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