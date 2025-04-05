Нельзя пересчитывать деньги и ходить в гости: народные приметы в день святителя Артемия 6 апреля

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Православная церковь 6 апреля чтит память святителя Артемия, епископа Солунского. В народе день получил название Артемон-дери полоз. Подробнее о поверьях и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Артемий родился в благочестивой семье и с юных лет проявлял склонность к аскезе и молитве. Приняв монашеский постриг, он быстро снискал уважение братии за свою мудрость и кротость. Впоследствии он был избран епископом Солунским и проявил себя как заботливый пастырь, заботящийся о духовном и материальном благополучии своей паствы.

Святитель Артемий прославился своими чудотворениями: он исцелял больных и помогал нуждающимся. Его молитвы обладали особой силой, и многие обращались к нему за помощью в трудные моменты жизни. Он также активно занимался благотворительностью.

В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения, посвященные его житию и чудесам. Верующие обращаются к святому с молитвами о здоровье, благополучии и помощи в трудных ситуациях. Плохой приметой считается пересчитывать деньги 6 апреля, а также ссориться, ходить в гости и звать гостей к себе.

медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Приметы

  • Жаворонок поет к теплу, а зяблик — к стуже;
  • Если ночью тепло, то весна будет хорошей;
  • С прибылью и помутнением воды клев рыбы ослабевает;
  • Снег пошел — будет хороший урожай гречихи;
  • Во время штормовых, порывистых ветров рыба не клюет;
  • Тепло в этот день сулило скорое наступление лета;
  • Если весна началась сегодня, то впереди еще будут морозы;
  • Плохой приметой считается пересчитывать деньги 6 апреля, к ним лучше вообще не прикасаться, чтобы не ухудшить свое материальное положение;
  • Нельзя ссориться, ходить в гости и звать гостей к себе;
  • Незамужние женщины стараются в этот день посетить вечернюю службу, чтобы вскоре встретиться с суженым;
  • Было принято разводить большой костер и сжигать все старые и испортившиеся за зиму вещи.

Именины в этот день празднуют: Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков, Мария.

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