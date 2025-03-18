Нельзя пить из чужой чашки: народные приметы в день святых Константина и Елены 19 марта

Православная церковь 19 марта чтит память святых равноапостольных Константина и его мать Елену. В народе дата известна как Константиновы круги. Подробнее о святых и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Константин, будучи императором, легализовал христианство Миланским эдиктом в 313 году, положив конец гонениям. Это решение стало поворотным моментом, изменившим религиозную и политическую карту Европы. Его мать Елена посвятила свою жизнь распространению христианской веры и благотворительности. Особенно почитается ее вклад в обретение Животворящего Креста Господня в Иерусалиме, что стало одним из ключевых событий в христианской истории. Считается, что она организовала экспедицию, в ходе которой были обнаружены три креста, и истинный Крест был определен благодаря чуду исцеления больной женщины.

В этот день верующие посещают храмы, молятся святым о заступничестве и просят помощи в укреплении веры, исцелении от болезней и благополучии в семье. Традиционно в этот день совершают добрые дела и оказывают помощь нуждающимся. Считается обязательным умыться водой из колодца 19 марта, а если бросить в него мох, то пойдет дождь.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Вороны каркают стаей — к ненастью;

Дятел в лесу стучит — холода продлятся еще долго;

Увидеть белого зайца — к снегопаду;

Весь день стоит мороз — лето будет жарким, засушливым, а весна дружной;

Если обойти колодец по кругу и притоптать вокруг него снег, вода будет особенно чистой и вкусной;

Если свадебный каравай подгорит или провалится, то муж с женой жить не будут;

Именинников в этот день ждет небывалая удача;

Нельзя ругаться матом, ссориться, выпивать, курить и сплетничать около колодца — считается, что из воды в этот день на человека смотрит вся его умершая родня;

Чтобы угостить умерших родственников, следует бросить в колодец остатки праздничного ужина;

Если бросить в колодец немного мха — пойдет дождь;

Нельзя пить из чужого колодца или чашки в этот день;

Хороший день для похода в баню.

Именины в этот день отмечают: Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.

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