Нельзя показывать достаток и чинить обувь: приметы и традиции в день Семена Ранопашца 10 мая

Православная церковь 10 мая вспоминает священномученика Симеона. В народе день назвали Семен-ранопашец. О том, что можно и нельзя делать 10 мая, о чем предупреждают поверья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Симеон был епископом Селевкии и Ктесифона — главных городов Персидской империи в период правления царя Сапора II в IV веке. Это было время жестоких гонений на христиан, когда многие верующие подвергались пыткам и смерти за свою веру. Симеон отказывался отречься от Христа, несмотря на угрозы и увещевания.

В 344 году святой был схвачен вместе с многими другими христианами и предстал перед царем. Он отказался поклониться солнцу, что было воспринято как вызов царской власти. За свою непоколебимость Симеон был приговорен к смерти.

В этот день верующие посещают храмы, где совершаются богослужения в его честь. В молитвах обращаются к святому Симеону с просьбами об укреплении веры, защите от зла и помощи в преодолении жизненных трудностей. Считается, что 10 мая нельзя показывать свой достаток, а остатки со стола ни в коем случае не выбрасывали — их было принято отдавать животным.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Ясный восход солнца — к ветреному лету;

Сова кричит — в ближайшие дни похолодает;

Утром трава сухая — к ночи будет дождь;

Вечером туман в низинах появился — ненастье закончится;

Если прольется дождь, значит уродится рожь;

Если облака плывут по небу быстро — будет долгое ненастье;

Если на небе после дождя радуга — остаток дня будет ясным;

Лист березы полностью развернулся — можно сажать картофель;

Плохой приметой считается чинить обувь и одежду 10 мая — это приносит несчастье тем, кто отправляется в дорогу;

Нельзя показывать свой достаток в этот день, чтобы не обворовали;

Остатки со стола в этот день не выбрасывали, а отдавали животным;

Все лишнее 10 мая отдавали нуждающимся;

Болеющие люди старались выйти в этот день на улицу, чтобы погреться на солнце — это улучшает здоровье.

Именины в этот день празднуют: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия и Мария.

Ранее стало известно, что мощные магнитные бури будут атаковать Землю в мае.