Нельзя ругаться и спать до обеда: народные приметы и традиции дня Тихона Тихого 29 июня

Православная церковь 29 июня вспоминает святителя Тихона. В народном каландаре его звали Тихон Тихий. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Василий Иванович Беллавин, в будущем Патриарх Тихон, родился в 1865 году в семье священника. Получив духовное образование, он принял монашеский постриг и был назначен епископом, а затем митрополитом Московским. В 1917 году, в переломный для России момент, Поместный Собор восстановил Патриаршество, и святитель Тихон был избран Патриархом.

Ему выпало тяжелое бремя — возглавить Церковь в условиях жестоких гонений, спровоцированных богоборческой властью. Он не шел на компромиссы с совестью, но в то же время призывал паству к терпению и молитве. Святитель Тихон мужественно противостоял попыткам раскола Церкви, защищал ее имущество и святыни. Несмотря на преследования и арест, Патриарх Тихон оставался духовным лидером для миллионов верующих. Он скончался 7 апреля 1925 года и был прославлен в лике святых в 1989 году.

В храмах в этот день совершаются торжественные богослужения, звучат песнопения в его честь. Верующие обращаются к святителю Тихону с молитвами о помощи в укреплении веры, о преодолении искушений и о мире в Церкви и в стране. Нельзя лениться, обижаться и ссориться 29 июня. Также не принято что-либо печь и использовать муку.

Фото: [ сommons.wikimedia/Michael Goltz ]

Приметы

Пузыри на воде — ненастье затянется;

Рыбы сильно мечутся в воде — перед ливнем;

Папоротник с утра свернул листочки — завтра будет солнце и жара;

Скот мало воды пьет, а днем спит — к непогоде;

Река убыла — к дождям, прибыла — к погожему дню;

Быки принюхиваются — к дождю;

Радуга уперлась в ручей — будут осадки;

Воробьи веселятся и играют — погода будет хорошей;

Нельзя ссориться и ругаться, так как в этот день замолкают даже птицы;

Нельзя обижаться и таить обиду, чтобы не затянулся конфликт;

Хозяйки не пекли ничего 29 июня и не использовали муку в блюдах, чтобы не навлечь финансовые трудности;

Нельзя лениться и спать до обеда.

Именины в этот день празднуют: Евтропий, Тигрий, Тихон, Михаил, Павел и Петр.

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