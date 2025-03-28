Нельзя сажать растения и печь хлеб: народные приметы в день Савина Ермопольского 29 марта

Православная церковь 29 марта вспоминает Савина Ермопольского. В народе дата приходится на «тележный день». Подробнее о поверьях и запретах на 29 марта — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Жизненный путь Савина был посвящен изучению забытых ремесел и сохранению народных обычаев. Он скрупулезно собирал осколки прошлого, восстанавливая по ним картину ушедшей эпохи. Савин верил, что в корнях кроется сила, что знание традиций — ключ к пониманию настоящего и построению будущего.

В этот день принято посещать места, связанные с жизнью святого и его деятельностью, возлагать цветы к памятным знакам и делиться воспоминаниями о нем. Особое место занимает чтение отрывков из его трудов. Считается, что в этот день нельзя разводить огонь и зажигать свечи. Кроме того, запрещено сажать и пересаживать растения, а также растапливать печку и печь в ней хлеб.

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Приметы

Если в этот день тепло, то и весна будет теплее;

Солнце пробивается сквозь темные тучи — скоро пойдет дождь;

В ясном небе высоко плывут облака — к теплу;

Если лед сходит быстро — к хорошему году;

Рассыпать в этот день навоз на поле и в огороде — обеспечить себя хорошим урожаем;

Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде;

Зайцы не сменили цвет с белого на серый — к затяжным холодам;

Вороны и воробьи купаются в лужах — к теплу;

Чтобы избежать неприятностей, запрещалось в этот день растапливать печку и печь в ней хлеб;

Разводить огонь 29 марта — к беде;

Если кто-то поднимет тяжелую сумку — у того жизненных тягот прибавится;

Если лед по озерам и затонам не тронется, а пойдет ко дну — год будет неурожайным;

Хозяйки обязательно просили помощи в делах у мужей, сами не брали тяжелые вещи;

Плохой приметой считается давать и брать деньги в долг;

Нельзя жечь свечи в доме, ссориться и кричать;

Нельзя сажать и пересаживать растения, чтобы они не завяли.

Именины в этот день празднуют: Александр, Аристовул, Денис, Емельян, Иван, Павел, Папий (Папа), Роман, Савин, Серапион, Трофим, Фал, Юлиан.

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