Нельзя шить и убираться: народные приметы в день преподобного Алексия 30 марта

Преподобного Алексия православная церковь чтит 30 марта. В народном календаре эту дату прозвали Алексей Теплый. О том, что можно и нельзя делать в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Алексий родился в знатной и богатой семье в Риме. В день своей свадьбы он отказался от мирских благ, предпочтя уединение и молитву. Тайно покинув родной дом, он отправился в Эдессу, где провел долгие годы, живя милостыней у стен храма Пресвятой Богородицы, никому не открывая своего истинного происхождения. Вернувшись в Рим неузнанным, он поселился под лестницей собственного дома, где прожил еще семнадцать лет, терпя насмешки и унижения от слуг. Только после его смерти открылась правда о его святости и происхождении, подтвержденная найденной им запиской.

В этот день верующие посещают храмы, где совершаются богослужения в честь святого. Многие молятся Алексию о помощи в преодолении жизненных трудностей, об укреплении веры и о даровании смирения. Традиции дня преподобного Алексия тесно связаны с окончанием зимнего периода и началом весенних полевых работ. Также принято готовить постные блюда и угощать ими нуждающихся, следуя примеру милосердия преподобного Алексия.

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Приметы

Журавль прилетел — к теплу;

Текут ручьи — к большому половодью;

Когда вода с гор бежит дружно, то ждут благоприятную весну, а с ней и хороший урожай;

Трясогузки прилетели — к половодью;

Скворцов не видно — к ненастью;

Чтобы пряжа была белой и прочной, ее надо в этот день положить в отрытый водоем;

Как только лещина украсилась сережками, можно приступать к посадке мака, редиски и цветов;

Если 30 марта сплести сеть и ходить с ней на рыбалку, рыба весь год будет в нее хорошо ловиться;

На Алексия пчелы просыпаются ото сна и облетают круги вокруг ульев;

Если помолиться святому в его день — будет много меда;

В этот день лисы и медведи слепнут и глохнут, поэтому на них можно смело охотиться;

Плохой приметой считалось дать на Алексея Теплого в долг деньги или еду;

Хозяйки не шили, не вязали и не убирались в доме 30 марта, чтобы не навлечь беды на семью.

Именины в этот день празднуют: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар и Павел.

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