Нельзя смотреть в зеркало и в воду: народные приметы и запреты в день Зосимы-пчельника 30 апреля

Преподобного Зосима Соловецкого чтит православная церковь 30 апреля. В народе его прозвали Зосима-пчельник. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Преподобный Зосима Соловецкий, игумен родился в Новгородской земле, в селе Толочино, в благочестивой семье. С юных лет он отличался любовью к молитве и уединению. После смерти родителей он раздал свою часть наследства нуждающимся и отправился на поиски места для уединенной жизни.

Вместе со своим спутником Германом Зосима прибыл на Соловецкий остров в Белом море. Суровый климат и удаленность от мира не испугали их. Они построили келью и начали жить в посте и молитве. Вскоре к ним присоединились другие иноки, и возник Соловецкий монастырь. Зосима стал первым игуменом обители.

Преподобный Зосима скончался 30 апреля 1478 года. Его мощи были обретены нетленными и стали источником многочисленных чудес и исцелений. В день памяти преподобного, верующие посещают храмы, молятся святому о помощи и заступничестве. Особенно почитается этот день в Соловецком монастыре, где проходят торжественные богослужения. Считается, что в этот день можно просить у Зосимы защиты от непогоды и хорошего урожая. Рыбаки просят удачного лова, а путешественники — безопасного пути.

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Приметы

Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют — такой и урожай будет собран;

Если после дождя эхо глухое — непогода продолжится;

Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся;

На какой хлеб пошла пчела, тот будет хорош на зерно;

Если пчелы летят на цвет, то из цвета будет плод;

Если посеять петрушку и морковь, то они дадут хороший урожай;

В последний день апреля вечером нельзя печь хлеб;

При растущей луна сеют и сажают те овощи, у которых съедобная часть над землей;

Разорванные в лохмотья кучевые облака — к ветреной, плохой погоде;

Нельзя обижать пчел в этот день, а если она залетела в дом — ее аккуратно выпроваживают наружу;

Нельзя ругаться и ссориться, а также объедаться;

Не принято смотреть в зеркала и в воду на свое отражение.

Именины в этот день празднуют: Авделай, Агапит, Адриан, Акакий, Александр, Ананий, Аскитрея, Ефрем, Зосима, Макар, Моисей, Патапий, Роберт, Семен.

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