Собирать внимательно: какие съедобные грибы Московской области занесены в Красную книгу

В Московской области стартовал весенний сезон сбора грибов. Однако «тихая охота» может закончиться уголовной ответственностью и серьезным штрафом, так как некоторые съедобные грибы находятся в Красной книге. Какие именно и где они растут — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Перечень краснокнижных грибов

Спарассис курчавый, или грибная капуста, предпочитает расти в лиственных и смешанных лесах, часто встречается на лужайках и полянах, часто вблизи дубов и буков. Гриб выглядит как пестрая кучка из закрученных, курчавых пластинок, которые могут напоминать капусту, откуда и произошло его название. Окрас варьируется от светло-желтого до коричневого.

Трутовик разветвленный обычно растет на древесине лиственных деревьев, таких как ива или тополь, и встречается в виде тонких ветвящихся структур, образующих своеобразные «рейки». Его поверхность может быть серо-коричневой с характерными волнистыми краями.

Леоция студенистая предпочитает влажные места, такие как мокрые леса или берега водоемов. Главной отличительной чертой этого гриба является его желтовато-коричневый цвет шляпки, с мелкими чешуйками, а ножка выглядит как будто «жидкая» из-за своего гладкого и блестящего покрова.

Ежовик коралловидный растет на влажных и затененных участках по всему Подмосковью. У него есть характерные ветвистые, кораллоподобные формы, и он окрашен в белый или бледно-желтый.

Фото: [ сommons.wikimedia/Patrick Harvey ]

Трутовик овечий также предпочитает лиственные деревья, а его отличительным признаком является овальная форма и светлый цвет, варьирующийся от белого до кремового.

Млечник древесинный растет на стволах деревьев и имеет ярко выраженный молочный сок при повреждении, а его шляпка может быть желтовато-зеленоватой.

Каштановый гриб обычно встречается под дубами и ясенями, шляпка его имеет каштановый цвет и слегка бархатистую текстуру. Груздь золотисто-желтый лиловеющий предпочитает хвойные леса и имеет характерный желтоватый оттенок с лиловым налетом.

Гиропор синеющий встречается во влажных местах среди хвойных и смешанных лесов, его отличает синеющее мясо при повреждении. Полубелый гриб имеет характерную плоскую шляпку и растет в тех же областях, что и гиропор.

Дубовик крапчатый часто растет в лиственных лесах, его шляпка покрыта мелкими темными пятнышками, что делает гриб легко узнаваемым.

Ложносвинуха лепистовидная обычно растет в смешанных лесах и имеет характерные лепестковые структуры с легким коричневым отливом.

Дубовик обыкновенный сильно напоминает крапчатый, но отличается более светлым окрасом и менее выраженной текстурой. Говорушка подогнутая растет в сырых местах и имеет яркий оттенок, способный варьироваться.

Фото: [ сommons.wikimedia/George Chernilevsky ]

Гигрофоропсис крупноспоровый предпочитает высокогорные и влажные участки леса, его шляпка обычно светлая и имеет характерные мелкие споры на поверхности.

Паутинники (превосходный, фиолетовый и чешуйчатый) обычно встречаются на открытых лесных полянках, они имеют различные оттенки от светло-фиолетового до коричневого и особенную видовую текстуру, напоминающую хлопок или паутину.

Возможное наказание

Уголовная ответственность за сбор грибов именно в Московской области не предусмотрена, однако любители «тихой охоты» могут быть привлечены к административной ответственности, если соберут любой из 27 охраняемых видов, занесенных в Красную книгу Московской области.

Сбор и уничтожение грибов, занесенных в Красную книгу России, влечет за собой штраф: от 2,5 тыс. рублей для физических лиц и от 500 тыс. рублей для юридических лиц. Если же речь идет о грибах, охраняемых Красной книгой Московской области, штраф составит от 1 тыс. рублей для граждан и от 100 тыс. рублей для организаций. В случае повторного нарушения штраф для физических лиц может достигать 3 тыс. рублей, а для юридических лиц — 200 тыс. рублей.

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