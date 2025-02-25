Нельзя ткать и вышивать: народные приметы в Мартинианов День 26 февраля
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В народном календаре 26 февраля отмечается МартиниановДень, который также известен как День Мартына или Светлый День. Православные верующие вспоминают преподобного Мартиниана Кесарийского. Подробнее о святом и поверьях на 26 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Мартиниан Кесарийский жил в Палестине в 4-5 веках. Он прославился своей аскетической жизнью и борьбой с искушениями. Мартиниан, будучи молодым человеком, посвятил себя Богу и поселился в пустынном месте, где вел строгую жизнь в посте и молитве. Его отшельничество было испытано, но он проявил непоколебимую веру и силу духа. Предания гласят о его чудесах и помощи нуждающимся. После долгих лет отшельничества Мартиниан стал известен как целитель и чудотворец.
В народной традиции день святого Мартиниана считался временем, когда нужно остерегаться дурного глаза и избегать ссор. Люди верили, что в этот день нечистая сила особенно активна. В некоторых регионах существовали обычаи, связанные с защитой от зла и привлечением удачи в хозяйстве. Нельзя в этот день ткать и вышивать, зато для решения денежных вопросов — самое время.
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Приметы
- Солнце восходит столбом — к холодам;
- Ясно в полдень — ясно и вечером;
- Если в этот день синички звонко поют, значит будет ранняя весна;
- Похолодало — к ненастной и поздней весне;
- Лес сереет — к морозу;
- Звери чихают — к перемене погоды;
- Копыта у лошадей потеют — к теплу;
- Солнечные луки яркие и хорошо видны — к солнечным, но морозным денькам;
- Дует ветер, а инея нет — к бурану;
- В этот день нельзя ругаться — долго не помиритесь;
- Очень благоприятно решать денежные вопросы и планировать крупные покупки;
- Нельзя вышивать и ткать — можно ослепнуть;
- Чтобы избавить себя от болезней на весь год, следует 26 февраля помолиться святой Светлане.
Именины в этот день празднуют: Александр, Артемий, Василий, Владимир, Евгений, Иван, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Зоя, Светлана.
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