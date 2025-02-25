Нельзя ткать и вышивать: народные приметы в Мартинианов День 26 февраля

В народном календаре 26 февраля отмечается МартиниановДень, который также известен как День Мартына или Светлый День. Православные верующие вспоминают преподобного Мартиниана Кесарийского. Подробнее о святом и поверьях на 26 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Мартиниан Кесарийский жил в Палестине в 4-5 веках. Он прославился своей аскетической жизнью и борьбой с искушениями. Мартиниан, будучи молодым человеком, посвятил себя Богу и поселился в пустынном месте, где вел строгую жизнь в посте и молитве. Его отшельничество было испытано, но он проявил непоколебимую веру и силу духа. Предания гласят о его чудесах и помощи нуждающимся. После долгих лет отшельничества Мартиниан стал известен как целитель и чудотворец.

В народной традиции день святого Мартиниана считался временем, когда нужно остерегаться дурного глаза и избегать ссор. Люди верили, что в этот день нечистая сила особенно активна. В некоторых регионах существовали обычаи, связанные с защитой от зла и привлечением удачи в хозяйстве. Нельзя в этот день ткать и вышивать, зато для решения денежных вопросов — самое время.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

Солнце восходит столбом — к холодам;

Ясно в полдень — ясно и вечером;

Если в этот день синички звонко поют, значит будет ранняя весна;

Похолодало — к ненастной и поздней весне;

Лес сереет — к морозу;

Звери чихают — к перемене погоды;

Копыта у лошадей потеют — к теплу;

Солнечные луки яркие и хорошо видны — к солнечным, но морозным денькам;

Дует ветер, а инея нет — к бурану;

В этот день нельзя ругаться — долго не помиритесь;

Очень благоприятно решать денежные вопросы и планировать крупные покупки;

Нельзя вышивать и ткать — можно ослепнуть;

Чтобы избавить себя от болезней на весь год, следует 26 февраля помолиться святой Светлане.

Именины в этот день празднуют: Александр, Артемий, Василий, Владимир, Евгений, Иван, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Зоя, Светлана.

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