Нельзя ткать и вышивать: народные приметы в Мартинианов День 26 февраля

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Фото: [freepik.com]

В народном календаре 26 февраля отмечается МартиниановДень, который также известен как День Мартына или Светлый День. Православные верующие вспоминают преподобного Мартиниана Кесарийского. Подробнее о святом и поверьях на 26 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Мартиниан Кесарийский жил в Палестине в 4-5 веках. Он прославился своей аскетической жизнью и борьбой с искушениями. Мартиниан, будучи молодым человеком, посвятил себя Богу и поселился в пустынном месте, где вел строгую жизнь в посте и молитве. Его отшельничество было испытано, но он проявил непоколебимую веру и силу духа. Предания гласят о его чудесах и помощи нуждающимся. После долгих лет отшельничества Мартиниан стал известен как целитель и чудотворец.

В народной традиции день святого Мартиниана считался временем, когда нужно остерегаться дурного глаза и избегать ссор. Люди верили, что в этот день нечистая сила особенно активна. В некоторых регионах существовали обычаи, связанные с защитой от зла и привлечением удачи в хозяйстве. Нельзя в этот день ткать и вышивать, зато для решения денежных вопросов — самое время.

медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Приметы

  • Солнце восходит столбом — к холодам;
  • Ясно в полдень — ясно и вечером;
  • Если в этот день синички звонко поют, значит будет ранняя весна;
  • Похолодало — к ненастной и поздней весне;
  • Лес сереет — к морозу;
  • Звери чихают — к перемене погоды;
  • Копыта у лошадей потеют — к теплу;
  • Солнечные луки яркие и хорошо видны — к солнечным, но морозным денькам;
  • Дует ветер, а инея нет — к бурану;
  • В этот день нельзя ругаться — долго не помиритесь;
  • Очень благоприятно решать денежные вопросы и планировать крупные покупки;
  • Нельзя вышивать и ткать — можно ослепнуть;
  • Чтобы избавить себя от болезней на весь год, следует 26 февраля помолиться святой Светлане.

Именины в этот день празднуют: Александр, Артемий, Василий, Владимир, Евгений, Иван, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Зоя, Светлана.

Ранее стало известно о традициях и обрядов, проводимых в Масленицу.

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