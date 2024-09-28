Нельзя целоваться в бане и носить рваную одежду: народные приметы на 29 сентября

Всемирный день сердца, а также профессиональный праздник отоларинголога, День немого кино и осеннего одиночества отмечают 29 сентября. Другие памятные даты — день «Спасите коалу», «Задайте глупый вопрос» и День счастливого гуся.

Но не менее важно, что 29 сентября говорят народные приметы. Например, наши предки могли определить погоду на зиму по птичьим костям и точно знали, почему в этот день нельзя целоваться в бане. Подробнее о поверьях на 29 сентября — в материале «Подмосковье сегодня».

Погода по мышам и кротам

Согласно народным приметам, если кроты и мыши в этот день делают большие запасы, то зима будет снежной и суровой. А если листья желтеют, но не падают — к затяжной осени.

Также о холодной зиме предупреждали белки, которые делают большие запасы орехов, а гром 29 сентября — к холодной и бесснежной зиме. Наши предки могли определить теплую зиму по мышам — полевки складируют запас травы снаружи своих нор.

Что нельзя делать 29 сентября

Не желательно в этот день ходить в баню, так как ссоры не избежать, а париться чужим веником — значит вскоре заболеть. Можно потерять обоняние, если 29 сентября сморкать на пол в бане, а целоваться там же — к разлуке. Не стоит и начинать новые дела, так как это к потерям.

Поверья также предупреждают, что все сны в ночь с 28 на 29 сентября вещие. Запрещается носить грязные или рваные предметы гардероба, а еще — есть рыбу. Также день считается неудачным для переезда или дальней поездки.

Что можно делать 29 сентября

Приметы гласят, что баня в этот день может одарить здоровьем и защитой от всех недугов на целый год. Важно не ходить туда всей семьей, а париться по очереди.

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В это время хозяйки готовили капусту и стригли овец, чтобы успеть к зиме сделать валенки из шерсти. 29 сентября было принято запекать утку или птицу и рассматривать после обеда косточки. Именно по ним определяли, какой будет зима. Если кость толстая и на ней много жира — зима будет холодной.

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