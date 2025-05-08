Нельзя убираться и варить картошку: народные приметы, обычаи и традиции в день святых Василия и Глафиры — 9 мая

Священномученика Василия и праведную деву Глафиру чтит православная церковь 9 мая. В народе ее называют Глафира-горошница. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Священномученик Василий жил в IV веке, в эпоху правления императора Ликиния, известного своими гонениями на христиан. Василий был известен ученостью, благочестием и защитой христианской веры. Он открыто обличал языческие обычаи и призывал людей к покаянию и обращению к Христу. За свою деятельность он был арестован и подвергнут жестоким пыткам, но не отрекся от веры. По приказу Ликиния Василий был обезглавлен.

Преподобная Глафира жила также в IV веке и была служанкой императрицы Констанции, супруги Ликиния. Глафира была христианкой и пользовалась уважением при дворе за свою кротость и добродетель. Когда императрица узнала о ее вере, она тайно помогала Глафире и другим христианам. Однажды Глафира получила откровение о необходимости покинуть дворец и отправиться в Понтийскую область, где основала женский монастырь.

В этот день верующие посещают храмы, молятся святым о заступничестве и помощи в духовных и мирских делах. Существует традиция читать жития святых, чтобы укрепиться в вере и почерпнуть примеры для подражания. Также принято совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся. В народной традиции этот день связан с началом полевых работ и посевом зерновых культур.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Светлана Плотникова ]

Приметы

Кукушка издает звуки, похожие на кваканье — к дождю;

Большая роса или ясный день — к урожаю огурцов;

Кукушка кукует часто и громко — будет хорошая погода;

Утренний ветер днем усиливается, а к вечеру ослабевает — к устойчивой ясной погоде;

Нельзя ссориться невестке со свекровью, а зятю с тещей, чтобы отношения не остались плохими надолго;

На стол в этот день не подавали блюда из картошки, люди опасались разлада в семье;

Не стоит заниматься разбором вещей и уборкой в шкафу, чтобы не спровоцировать мелкие проблемы;

Нельзя ловить ласточек и разорять их гнезда, чтобы не преследовали несчастья;

Обязательно подавали на стол блюда из гороха — считалось, что человек после гороховой каши не будет болеть весь год.

Именины в этот день празднуют: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

Ранее стало известно, что мощные магнитные бури будут атаковать Землю в мае.