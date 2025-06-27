Нельзя веселиться и повышать голос: народные приметы и традиции в Фитов день 28 июня

Православные верующие 28 июня вспоминают мученика Вита и пророка Амоса. В народе на эту дату приходится Фитов день. О том, что можно и нельзя делать 28 числа, согласно народным приметам, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

О жизни святого Вита до настоящего времени дошло не так много сведений. Известно, что он был современником пророка Иеремии, пророчествовавшего в Иудее перед вавилонским пленением. Вит обличал беззакония идолопоклонства, призывая народ к покаянию и возвращению к истинному Богу.

Пророк Амос жил во времена процветания Израильского царства, когда внешнее благополучие затмило духовные ценности. Он был пастухом из Фекои и был призван Богом для пророческого служения в Северном Израильском царстве. Амос смело обличал социальную несправедливость, роскошь богатых, угнетение бедных и формальное исполнение религиозных обрядов.

В день памяти святых верующие вспоминают их подвиг, читают их пророчества и молятся о даровании мудрости и сил для противостояния греху и несправедливости. Не принято веселиться, ссориться, повышать голос и сеять хлеб.

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Приметы

Поросята визжат — к сырой погоде;

Кузнечики громче обычного стрекочут — жди осадков;

Большие росы — к плодородию, частые туманы — к дождям;

Посеянное после этого дня уже не вырастет, урожая не даст;

Кроме кукушки все певчие птицы умолкают;

Ветер меняет направление против часовой стрелки — к продолжительному ненастью;

Осот полевой не раскрыл свои цветки за весь день — завтра жди дождя;

Овцы прыгают и дерутся — перед непогодой;

Скотина на пастбище тяжело дышит, с шумом выдыхает воздух — к дождю;

Нельзя веселиться и шумно себя вести в этот день, иначе в доме будут неприятности;

Не ходили в лес в одиночку к открытым водоемам и в незнакомые места;

Не сеяли хлеб с 27 июня, так как он уже не вызреет;

Нельзя ссориться и повышать голос, чтобы конфликт не затянулся.

Именины в этот день празднуют: Григорий, Ефрем, Иона, Иероним, Лазарь, Михаил, Федор.

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