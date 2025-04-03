Нельзя выносить мусор и переедать: народные приметы в день Исаакия Далматского 4 апреля

Преподобного Исаакия Далматского вспоминает православная церковь 4 апреля. В народе дату называют Капельник или Солнечник. Подробнее о запретах и поверьях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Исаакий Далматский жил в IV веке и был христианским подвижником, основателем Далматской обители близ Константинополя. Он родился в благочестивой семье и избрал путь служения Богу, оставив мирскую жизнь ради молитвы и духовных подвигов. Предание гласит, что Исаакий обладал даром пророчества и бесстрашно обличал императора Валента, приверженца арианской ереси. За это он подвергался гонениям, но продолжал проповедовать истинную веру.

Наиболее известным эпизодом его жизни является предсказание гибели императора Валента и его войска в битве с готами под Адрианополем в 378 году. После этой трагедии император Феодосий Великий вернулся к православию и повелел построить в Константинополе монастырь, посвященный Исаакию.

В этот день верующие посещают храмы, молятся святому об укреплении веры, исцелении от болезней и помощи в трудные времена. В народе считается, что необходимо соблюдать умеренность в еде и избегать ссор. Также плохая примета — выносить мусор 4 апреля и заниматься рукоделием.

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Приметы

Вороны купаются — к теплу;

Если снег сошел и на его месяц укладывается паутинка — будут помехи урожаю;

Трясогузка прилетела — скоро вскроются реки;

Снег на муравейнике сходит с севера — жди лета теплого и долгого, если с юга — прохладного;

На небе синие облака — будет теплый дождь;

Рассветное солнце на небе в красных кругах — в этом году будет хороший урожай овощей;

День называют Солнечником потому, что выходили смотреть на восход солнце и гадали по нему о наступающем годе;

Плохой приметой считается выносить мусор из дома;

Нельзя заниматься рукоделием, чинить одежду и обувь;

Хозяйки пекли калачи из пшеничной муки в виде солнца, с них начиналась любая трапеза.

Именины в этот день празднуют: Василий, Ефим, Аглая, Аполлинария, Василиса, Дарья, Таисия.

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