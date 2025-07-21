Все родители совершают эти ошибки: как распознать тепловой удар у ребенка — простые советы, которые спасут жизнь

Синоптики прогнозируют возвращение 30-градусной жары в Москву и Московскую область после затяжных дождей. В период повышенной солнечной активности особенно важно следить за состоянием детей и вовремя определить наличие теплового удара. О симптомах и первой помощи при недомогании интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал детский врач-невролог Видновской клинической больницы Дмитрий Кузьмин.

Эксперт отметил, что с маленькими детьми необходимо быть осторожными при перевозке в транспорте, так как в автомобиле велик риск перегрева.

«Нельзя оставлять детей в салоне даже на короткий срок. Кроме того, важно правильно одевать ребенка, отдавая предпочтение светлой одежде из натуральной ткани. Не стоит забывать и про головной убор, а также всегда иметь с собой воду, компот или морс», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Среди основных симптомов теплового удара, по словам Кузьмина, вялость, слабость и тошнота.

«Необходимо снизить физическую активность малыша, намочить ткань и приложить ее к голове. Полезно сделать массаж мочек ушей — это активизирует приток крови к голове. Также нужно сразу обратиться за помощью к врачу», — пояснил врач.

В жаркую погоду важно охлаждать ребенка с помощью жидкость, давая ее в расчете 30-50 мл на кг веса.

«Также можно подложить прохладный контейнер под матрац малыша и попробовать обтирание водой. Младенца желательно распеленать и дать телу подышать, так как терморегуляция происходит за счет кожных покровов. В сильную жару гулять с ребенком стоит только утром до 9:00 или же после 18:00, чтобы солнце не было активно», — заключил Кузьмин.

Ранее эксперты раскрыли прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделе с 22 по 25 июля.