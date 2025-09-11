Выбрал новую молодую невесту: Дибров «клеится» к 18-летней Полине Борисовой — любовь или попытка позлить бывшую?
Психолог Абравитова: Дибров пиарится за счет Полины Борисовой и мстит бывшей
Дмитрий Дибров после развода с супругой Полиной Дибровой удивил общественность общением с 18-летней дочерью Даны Борисовой — Полиной. Недавно ведущий появился на дне рождении девушки, а теперь заявил в соцсетях о желании продолжить общение, так как их встреча «наделала немало шуму». Для чего 65-летний Дибров начал общаться с Полиной Борисовой, и стоит ли шоу-бизнесу ждать еще одного союза с большой разницей в возрасте, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.
По словам эксперта, если человек хочет пообщаться, совершенно не обязательно это в комментариях в соцсетях, чтобы это видели другие люди. Поэтому, пиар не исключен.
«Конечно, люди из шоу-бизнеса в основном устроены так, что пиар им нужен, необходим. Они демонстративные типы личности и, конечно, им все это нужно демонстрировать, нужна публика для того, чтобы или аплодировали или свистели. Но, в любом случае, привлекать внимание. То, что между ними реальный конфликт, реальный разрыв — это видно. И сказать, что это выдуманная история ради пиара, которую они сейчас подвигают в массы, я не могу», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В данном случае, продолжила она, задействовано большое количество людей и детей Дибровых.
«Дети попадают в такую ситуацию, когда им приходится и придется дальше очень сложно, потому что настоящие мама и папа разбегаются. Зачем Дибров дергает Полину вот так прилюдно? Во-первых, ему сейчас надо всем показать, что это он является инициатором общения, это он является инициатором хорошего взаимоотношения между ними», — добавила Абравитова.
Дибров, продолжила она, поддерживает имидж за счет этой ситуации и, конечно, он предполагает, что вряд ли это будет приятно его бывшей жене.
«То есть здесь убивается несколько зайцев сразу. Она-то, кстати говоря, сейчас не рвется в такое соцпространство, чтобы дергать Диброва, немножечко сидит в тени. А он, в общем-то, решил очень красиво здесь выписывать психологические фигуры на этом льду. Я могу сказать, у него получается. Потому что к себе внимание, к этой ситуации, он привлекает, тема не уходит. Хотя новости в шоу-бизнесе долго не держатся, но, умеючи, можно поддерживать вот этот огонек, что он и делает», — подчеркнула Абравитова.
Дибров, отметила эксперт, увидел, что градус падает, что людям не так интересно и они переключаются на что-то другое, на кого-то другого.
«Но, если вот так вот дровишек в костер подбрасывать, то он продолжает гореть и продолжает привлекать к себе интерес людей. Так что здесь есть и пиар, есть и желание разозлить Полину, и поддержать собственный имидж, привлечь к себе внимание, к этой истории. И, колечко, последние годы, после приступа, Дибров немножко сдал свои позиции в шоу-бизнесе. Сейчас, может быть, даже и на руку вся эта история, которая привлекает к нему яркое внимание. Его крайний выход в свет на премьеру фильма тому подтверждение», — заключила психолог.
