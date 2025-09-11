Выбрал новую молодую невесту: Дибров «клеится» к 18-летней Полине Борисовой — любовь или попытка позлить бывшую?

Дмитрий Дибров после развода с супругой Полиной Дибровой удивил общественность общением с 18-летней дочерью Даны Борисовой — Полиной. Недавно ведущий появился на дне рождении девушки, а теперь заявил в соцсетях о желании продолжить общение, так как их встреча «наделала немало шуму». Для чего 65-летний Дибров начал общаться с Полиной Борисовой, и стоит ли шоу-бизнесу ждать еще одного союза с большой разницей в возрасте, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, если человек хочет пообщаться, совершенно не обязательно это в комментариях в соцсетях, чтобы это видели другие люди. Поэтому, пиар не исключен.

«Конечно, люди из шоу-бизнеса в основном устроены так, что пиар им нужен, необходим. Они демонстративные типы личности и, конечно, им все это нужно демонстрировать, нужна публика для того, чтобы или аплодировали или свистели. Но, в любом случае, привлекать внимание. То, что между ними реальный конфликт, реальный разрыв — это видно. И сказать, что это выдуманная история ради пиара, которую они сейчас подвигают в массы, я не могу», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В данном случае, продолжила она, задействовано большое количество людей и детей Дибровых.

«Дети попадают в такую ситуацию, когда им приходится и придется дальше очень сложно, потому что настоящие мама и папа разбегаются. Зачем Дибров дергает Полину вот так прилюдно? Во-первых, ему сейчас надо всем показать, что это он является инициатором общения, это он является инициатором хорошего взаимоотношения между ними», — добавила Абравитова.

Дибров, продолжила она, поддерживает имидж за счет этой ситуации и, конечно, он предполагает, что вряд ли это будет приятно его бывшей жене.

Фото: [ соцсети ]

«То есть здесь убивается несколько зайцев сразу. Она-то, кстати говоря, сейчас не рвется в такое соцпространство, чтобы дергать Диброва, немножечко сидит в тени. А он, в общем-то, решил очень красиво здесь выписывать психологические фигуры на этом льду. Я могу сказать, у него получается. Потому что к себе внимание, к этой ситуации, он привлекает, тема не уходит. Хотя новости в шоу-бизнесе долго не держатся, но, умеючи, можно поддерживать вот этот огонек, что он и делает», — подчеркнула Абравитова.

Дибров, отметила эксперт, увидел, что градус падает, что людям не так интересно и они переключаются на что-то другое, на кого-то другого.

«Но, если вот так вот дровишек в костер подбрасывать, то он продолжает гореть и продолжает привлекать к себе интерес людей. Так что здесь есть и пиар, есть и желание разозлить Полину, и поддержать собственный имидж, привлечь к себе внимание, к этой истории. И, колечко, последние годы, после приступа, Дибров немножко сдал свои позиции в шоу-бизнесе. Сейчас, может быть, даже и на руку вся эта история, которая привлекает к нему яркое внимание. Его крайний выход в свет на премьеру фильма тому подтверждение», — заключила психолог.

Ранее стало известно, сможет ли «королева марафонов» снова продавать курсы по исполнению желаний.