«Неразбериха» против «хаоса»: в Петербурге перенесли спорное решение о правилах во дворах

Заседание, на котором петербургские парламентарии должны были рассмотреть проект новых правил организации движения автомобилей во дворах, в последний момент было отменено. Формальной причиной стала несогласованность повестки дня.

Одним из центральных пунктов для обсуждения значилась инициатива о передаче районным и муниципальным администрациям права самостоятельно определять места для установки знаков и нанесения дорожной разметки на придомовых территориях. В настоящее время эти полномочия сосредоточены в Госавтоинспекции и городском комитете по транспорту, однако их юрисдикция распространяется только на дороги общего пользования.

Как отмечают горожане, во дворах регулярно возникают конфликтные ситуации из-за хаотичной парковки, блокирующей проезды и создающей опасность для пешеходов и детей. Отсутствие единых правил приводит к полной неразберихе. В то же время скептики выражают опасения, что децентрализация полномочий может лишь усугубить ситуацию и породить новый виток бюрократии.

Эксперт профильной комиссии Законодательного собрания Дмитрий Попов, чьи слова приводит издание, пояснил, что процесс находится на финальной стадии согласований, но даже после положительного голосования депутатов потребуется время для определения бюджета и кадрового обеспечения новых полномочий. Возможно, именно эти дополнительные вопросы и потребовали более тщательной проработки, что привело к переносу закрытого заседания. Новая дата обсуждения пока не назначена.

Ранее автоэксперт Петров развеял миф о бесполезности мойки машины зимой.