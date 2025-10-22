«Несоразмерное вмешательство в конституционное право граждан»: юристы резко высказались о блокировке WhatsApp и Telegram

Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении работы WhatsApp* и Telegram — причина в том, что преступники используют мессенджеры для мошенничества, пишет телеграм-канал Mash. Эксперт юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, насколько правомерны такие ограничения.

Как пишет Mash, сегодня жители южных регионов России столкнулись с перебоями в работе этих приложений. В ведомстве отметили, что блокировка отдельных функций проводится в целях защиты пользователей, поскольку через мессенджеры злоумышленники обманывают людей и требуют у них деньги. При этом представители платформ не сотрудничают с российскими правоохранительными органами и не соблюдают местное законодательство. Юрист Елисеев отметил, что с юридической точки зрения частичное ограничение мессенджеров без решения суда вызывает сомнения в законности.

«У Роскомнадзора действительно есть полномочия ограничивать доступ к ресурсам, нарушающим законодательство, но такие меры допустимы только при наличии законных оснований и в рамках установленных процедур [статьи 10.1, 15.1. Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”]», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, простого утверждения о том, что через мессенджеры действуют мошенники, для этого недостаточно, поскольку ответственность лежит на пользователях, а не на платформе.

«В противном случае подобные действия могут быть расценены как несоразмерное вмешательство государства в конституционное право граждан на свободное получение и распространение информации», — заключил Елисеев.

Ранее стало известно, что мошенники массово воруют аккаунты звезд в соцсетях.

* Мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской.