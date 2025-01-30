«Нет смысла скрывать»: стало известно, что связывает блогера Даню Милохина и фигуристку Евгению Медведеву

Блогер Даня Милохин на шоу «Правда за деньги» признался , что с фигуристкой Евгенией Медведевой его связывало нечто большее, чем совместное участие в проекте «Ледниковый период. Снова вместе» в 2022 году. «Нет смысла скрывать», — прокомментировал Милохин слухи о романе, который закончился. Судьба может преподнести неожиданные повороты в их отношениях, но конкретный исход остается неопределенным. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила таролог Элиана Астратова.

По словам Астратовой, Милохин на данный момент сосредоточен на личном развитии и поиске внутреннего понимания. В его жизни наступил период самоанализа. Евгения Медведева находится в фазе восстановления и стремления к новым целям. Осенью она сообщила о расставании с фигуристом Дмитрием Чигиревым после двух лет отношений. И Милохина, и Медведеву ждут серьезные перемены, предсказала эзотерик.

Карты Таро указали на возможность брака и создания семьи в будущем блогера. Его избранница может быть творческой, заботливой и излучающей природную красоту.

«Конкретное время не определено, но союз может быть заключен после периода стабильности и гармонии в жизни Дани», — заключила таролог.

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