«Неужели это наяву?»: патриарх Кирилл о «благополучном времени» для России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал текущий исторический период для России временем «очень благополучным». Текст его праздничной проповеди, в которой прозвучала эта оценка, опубликован на официальном интернет-портале Московского патриархата.

«Мы живем в действительно очень благополучное время. Иногда даже думаешь: Господи, неужели это наяву?» — заявил предстоятель Русской православной церкви.

Он обратил внимание паствы на духовный состав современной власти, подчеркнув: страной руководят «православные люди — впервые с царских времен».

Глава РПЦ развил эту мысль, конкретизировав: «Православный президент, православный премьер, православные губернаторы, православные учителя и директора школ! Ну что еще нужно?». В завершение патриарх Кирилл призвал граждан Российской Федерации к благодарности, выразив уверенность, что жители страны «должны быть благодарны Богу и за страну, и за власть».

