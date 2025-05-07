«Невозможно воспринимать всерьез»: Украина готова на прекращение огня по всей линии фронта

Киевский режим хочет прекращения огня по всей линии фронта для передышки и повторных боевых действий. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее представитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог в беседе с телеканалом Fox News заявил, что украинская сторона готова немедленно подписать соглашение о прекращении огня с Россией и отвести свои вооруженные формирования на 15 км от текущих позиций российских войск.

«Во-первых, как ни странно, Украина действительно может хотеть прекращения огня по всей линии фронта, потому что ситуация для нее складывается плохо. И они просто хотят банально мирную передышку, чтобы перегруппироваться и быть более готовыми к следующей стадии военных действий», — подчеркнул политолог.

Однако для России подобное предложение неуместно, отметил специалист, поскольку оно рассчитано на создание «информационного шума».

«Во-вторых, есть просто информационный шум, когда стороны делают, в том числе один и тот же человек, взаимоисключающие заявления даже в течение одного дня. Поэтому воспринимать это всерьез невозможно», — выразил мнение Аграновский.

При реальном желании остановки боевых действий Украина согласилась бы на перемирие ко Дню Победы, которое предложило российская сторона, продолжил он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

«Но в ответ мы видим усиление атак на наши города. Причем не по военной линии соприкосновения, там у Украины все очень так себе, а именно усиление атак на мирные города. Здесь практика и заявления не очень соотносятся. Кому-то просто надо создавать для Украины образ государства-жертвы, хотя на самом деле все наоборот», — поделился политолог.

По его словам, несмотря на все усилия российского истеблишмента, киевский режим отказывает от переговорного процесса.

«Россия уже второй раз конкретно предлагает перемирие и даже предпринимает действия в этом направлении. А в ответ мы просто слышим даже не отрицание от Зеленского, а изрыгание ругательств, проклятий и усиление атак на нас. Это лицемерие 80-го уровня», — сказал Аграновский.

Как отметил политолог, прекращение огня по всей линии фронта теоретически возможно, однако киевский режим должен быть более сговорчивым.

«Мы уже много времени видим: нынешний киевский режим абсолютно не договороспособный. А его хозяева не предпринимают серьезных мер для прекращения боевых действий. Те же американцы, если бы хотели, могли бы прекратить боевые действия в те пресловутые 24 часа, о которых так много говорил президент США Дональд Трамп», — отметил эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/U.S. Marine Corps Lance Cpl. Cristian L. Ricardo ]

Однако западные страны и Украина желают завершить военный конфликт на их условиях, не рассматривая российскую позицию.

«Наша спецоперация стала возможной и необходимой, потому что наши интересы не учитывались. И вот сейчас они хотят опять же к этому вернуться хоть тушкой, хоть чучелом, чтобы на их условиях наступил мир. А это невозможно, потому что не устранены фундаментальные причины, которые послужили основанием для начала спецоперации. Пока эти причины не устранены. Нужен не некий абстрактный мир, а мир, который учитывает интересы всех сторон», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, попытаются ли ВСУ прорвать оборону в Курской области в День Победы.