Незаметные привычки, крадущие годы здоровой жизни: чем опасны сумка на одном плече и узкая обувь

Частая привычка многих — ношение сумки на одном плече — может привести к нарушению осанки. Какими серьезными проблемами со здоровьем может обернуться искривление позвоночника, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Ибрагим Абакаров.

Как отметил эксперт, ношение сумки на одном плече — распространенная привычка, но при регулярном повторении она действительно может привести к функциональным нарушениям опорно-двигательного аппарата.

«При смещении центра тяжести тело вынуждено компенсировать неравномерную нагрузку: напрягаются мышцы шеи, спины и поясничного отдела, формируется стойкий мышечный дисбаланс. Со временем это становится причиной искривления позвоночника, хронических болей в шее и пояснице, головных болей и головокружений вследствие нарушения венозного оттока и компрессии сосудов», — пояснил специалист.

По словам врача, особенно опасно ношение тяжелых сумок с узкими лямками — они могут пережимать нервы и сосуды, провоцируя онемение, покалывание и слабость в руке.

«Нарушение осанки негативно отражается и на работе внутренних органов: ухудшается дыхание, снижается подвижность грудной клетки, возможны проблемы с пищеварением и кровообращением», — заявил он.

Эксперт отметил, что схожие риски несут и другие повседневные привычки.

«К примеру, ношение тяжелых рюкзаков на одном плече или сумок через плечо, высокие каблуки и узкая обувь, меняющие положение таза и позвоночника, а также длительная работа за компьютером без опоры для спины, плотные ремни или корсеты, ограничивающие дыхание и кровоток. Рациональное распределение нагрузки, использование эргономичных аксессуаров и регулярная физическая активность — ключевые меры профилактики нарушений осанки и связанных с ними неврологических и сосудистых проблем», — заключил Абакаров.

Ранее стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю после праздников.