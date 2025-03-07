Незаметный удар по позвоночнику: врач предупредила об опасности утяжелителей в тренировках

Силовые тренировки с отягощениями — эффективный инструмент для улучшения физической формы, повышения силы и выносливости, профилактики многих заболеваний. Однако неправильное использование утяжелителей во время занятий может привести к серьезным проблемам с позвоночником. Как их избежать, изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-реабилитолог, фитнес-эксперт, основатель школы функционального фитнеса Move4S Леля Савосина.

Возможные последствия и опасности

Эксперт подчеркнула, что позвоночник — сложная система, состоящая из позвонков, межпозвонковых дисков, суставов, связок и мышц.

«Естественные изгибы (лордоз и кифоз) и сильные мышцы корпуса обеспечивают стабильность и одновременно подвижность позвоночника. Межпозвонковые диски выполняют функцию амортизаторов. Они не уменьшаются по высоте и толщине, то есть «не усыхают», пока наше тело достаточно двигается и тренируется», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но если в занятиях использовать отягощения (гантели, штангу или бодибар) без специальной подготовки, продолжила она, вертикальная нагрузка на позвоночник резко возрастает.

«Это может приводить к разным проблемам. Например, уменьшение высоты межпозвонковых дисков. Диски начинают «усыхать» и терять свои амортизационные свойства. Также возможна деформация изгибов позвоночника — развиваются гиперлордоз, усиленный кифоз, что влечет за собой наклон вниз или в сторону грудной клетки, выпирание живота и повышенное давление на тазовую диафрагму», — отметила врач.

Не исключены и дегенеративно-дистрофические заболевания. Например, спондилоартроз, протрузии и пролапсы межпозвонковых дисков, стеноз спинномозгового канала. Также возможны болевой и корешковый синдром, боль в спине, ограничение подвижности, сколиоз и мышечная дистрофия (в запущенных случаях).

Фото: [ freepik.com ]

Популярные ошибки и группа риска

По словам врача, к травмам позвоночника могут привести такие ошибки, как отсутствие разминки перед тренировкой, неподходящий вес отягощения или выполнение стандартных упражнений без учета индивидуальных особенностей осанки.

«К ним также относятся: вертикальные упражнения при заболеваниях позвоночника и выполнение упражнений несоответствующего уровня подготовки. Кроме того, отягощения во время занятий не следует использовать в остром периоде любой болезни», — добавила Савосина.

К группе людей, которым не стоит использовать утяжелители, относятся граждане с гипертензией второй степени, сколиозом, гиперкифозом и стенозом позвоночного канала.

«Это также относится к людям, с секвестрированными грыжами позвоночника, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом первого типа, беременным женщинам, пациентам с грыжами живота, диастазом, пролапсом и недержанием, плоскостопием», — продолжила врач.

Как правильно использовать утяжелители

Для правильного использования утяжелителей необходимо сначала освоить технику упражнений без отягощения.

Фото: [ freepik.com ]

«Выбрать утяжелители (гантели или бодибар) по своему уровню подготовки, выполнять упражнения с небольшим весом, чтобы не перегрузить мышцы и суставы и сохранить правильную технику. До выполнения упражнений с отягощением нужно укрепить мышцы корпуса тела, которые стабилизируют позвоночник и снизят нагрузку на межпозвонковые диски», — посоветовала эксперт.

Перед началом тренировок, особенно если есть какие-либо заболевания, добавила она, необходимо проконсультироваться с врачом.

«Силовые занятия с утяжелителями могут быть полезны, но только при грамотном подходе. Безответственное отношение к тренировкам приводит к серьезным заболеваниям. Забота о своем позвоночнике — залог здоровья и активной долгой жизни», — заключила Савосина.

Ранее психолог дала эффективные советы для похудения к лету.