«Незавидное будущее»: что будет с Анатолием Кашпировским? Его «нетрадиционность» пришлась не по душе публике

Знаменитый экстрасенс Анатолий Кашпировский вновь вышел из тени и начал проводить публичные выступления, однако они уже успели вызвать резонанс и недовольство активистов. Большим скандалом закончился сеанс Кашпировского 19 сентября. Вмешаться в противостояние пришлось Росгвардии.

Действительно ли Анатолий Кашпировский настоящий экстрасенс и какое будущее его ждет, «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Марианна Абравитова. Она отметила, что Кашпировский — специалист своего дела, который имеет академическое медицинское образование.

«Он дипломированный психотерапевт. И, кстати говоря, в 90-е годы, когда он проводил телевизионные сеансы на всю страну, он никогда не занимался эзотерическими практиками — всегда применял классический гипноз, классические инструменты, и они работали», — пояснил таролог.

По словам эзотерика, как у любого врача и специалиста, у него бывают проколы: кого-то гипноз не берет, человеку сначала показалось, что все хорошо, а потом стало плохо.

«В медицине таких случаев тоже масса. Но его будущее незавидное, потому что сейчас такое время, когда происходит гонение на нетрадиционную медицину, а его почему-то причисляют именно к ней, хотя он, повторюсь, работает традиционными методами. Я думаю, что его нетрадиционность просто заключается в массовости», — добавила Абравитова.

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