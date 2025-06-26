Никак не успокоится: предавший Россию Гарри Каспаров замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане — зачем ему это

Шахматист Гарри Каспаров* замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане, поскольку стал в игрушкой в руках западных спецслужб. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Игрушка Запада

Ранее Bloomberg сообщил, что гроссмейстер замешан в покупке оружия, которое должно было использоваться для смены власти в стране. Он свел вместе южносуданского революционера Питера Аджака с американским финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. Как отметил политолог Перенджиев, участие Каспарова в госперевороте может говорить о наработке подобных навыков.

«Гарри Каспаров уже продолжительное время занимает откровенно антироссийскую позицию и выступает как раз против российской власти. При этом информация от Bloomberg об участии в госперевороте в Южном Судана требует проверки. Если Гарри Каспаров действительно участвовал в попытке госпереворота в Южном Судане, то там он нарабатывал практические навыки в плане совершения самого госпереворота. Он там участвовал, потому что работает на соответствующие службы, которые и используют Каспарова», — пояснил эксперт.

При этом специалист считает, что статья Bloomberg может носить заказной характер.

«Для чего заказали эту статью? Эта информация нужна широкой общественности. Его раскрыли для того, чтобы показать, что ему теперь назад дороги нет, и он должен и дальше быть игрушкой в руках спецслужб Запада», — заключил Перенджиев.

От шахмат к политике

Экс-шахматист уже более десяти лет живет за границей: в июне 2013 года он окончательно покинул Россию из-за опасений преследования и обосновался в Нью-Йорке вместе с семьей. В феврале 2014 года он получил гражданство Хорватии и приобрел дом на побережье у Сплита, сохраняя при этом, по официальным данным, двойное гражданство.

Отношения с РФ у Каспарова крайне напряжены: в мае 2022 года его признали иностранным агентом , а в марте 2024 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов — после чего банки обязаны были прекратить обслуживание его счетов. Он продолжает резко критиковать российские власти, представляя свою политическую деятельность как борьбу с «режимом Путина» извне.

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*включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом