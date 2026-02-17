Никаких гарантий: разработчики Crimson Desert впервые всерьез обсудят моддинг только после выхода

Директор по маркетингу Pearl Abyss Уилл Пауэрс прояснил позицию студии относительно поддержки пользовательских модификаций в грядущей игре Crimson Desert. В интервью он признался, что ранее в компании этот вопрос даже не поднимался, и сейчас команде предстоит серьезное обсуждение того, как моддинг может быть интегрирован в проект. При этом он подчеркнул, что не может дать никаких гарантий, что подобные функции вообще появятся.

«Контента достаточно, чтобы увлечь вас на старте, и давайте вернемся к этому разговору после выхода игры, чтобы все обсудить. Лично я не против модификаций. Но имеет ли это смысл для нашей игры?», — заявил Пауэрс.

Он также иронично добавил, что далеко не все фанаты, вероятно, хотят играть в Crimson Desert, например, за Шрека, намекая на возможные границы уместности модов. Ранее маркетинговый директор уже уточнял, что все сюжетные линии в игре предопределены, поэтому ее нельзя называть полноценной ролевой игрой. Это, скорее, экшен-приключение с открытым миром.

Релиз Crimson Desert запланирован на 19 марта для PC, PS5 и Xbox Series. У игры не будет предварительной версии для опробования, а разработчики заверили, что не станут добавлять в нее микротранзакции.

