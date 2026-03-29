Никаких отписок: премьер Мордовии лично разобрался с проблемой пятиэтажки

В Саранске состоялась встреча главы регионального правительства Батыра Эмеева с жильцами дома № 9 на улице Семашко. Поводом послужила жалоба, которую горожане направили премьер-министру. Люди сообщили, что крыша их пятиэтажки протекает уже не первый год.

В ходе разговора Батыр Эмеев признал серьезность ситуации. Особенно страдают от постоянных протечек жители верхних этажей — вода ежегодно наносит ущерб их квартирам. Глава кабмина подчеркнул, что здесь необходим капитальный ремонт кровли. Достигнута договоренность, что работы начнутся уже в апреле текущего года.

Кроме того, жильцы попросили привести в порядок дворовую территорию: вывезти оставшийся снег и уложить новый асфальт. Премьер-министр заверил, что и эта проблема не останется без внимания властей.

