Пять часов молитвы и покаяния: в старейшем храме Мордовии совершили чин Марииного стояния

В Саранске прошло одно из самых важных и продолжительных богослужений церковного года — Мариино стояние. Оно состоялось в стенах Иоанно-Богословского собора, который считается старейшим действующим храмом Мордовии.

Богослужение, посвященное памяти преподобной Марии Египетской, длилось несколько часов. Как правило, чин Марииного стояния занимает от трех до пяти часов, а в некоторых храмах его совершают и всю ночь.

В старом соборе Саранска чтение Великого покаянного канона возглавил настоятель протоиерей Алексий Селезнев в сослужении духовенства. Житие преподобной Марии Египетской прочитали протоиерей Николай Чадин и иерей Виталий Полищук. Об этом сообщили в Иоанно-Богословском соборе.

Мариино стояние — это особое богослужение, которое совершается раз в году, на пятой неделе Великого поста. Оно включает чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской. Верующие называют это богослужение одним из самых глубоких и пронзительных в церковном году.

Также в Иоанно-Богословском соборе напомнили, что 2 апреля в храме состоится генеральная уборка. Принять участие в наведении порядка приглашают всех желающих.

