Никакого похмелья: назван лучший алкогольный напиток на Новый год — и это не шампанское

Встречать Новый год лучше всего с легкими закусками, а из шампанского следует выпустить газ. Вода с лимонным соком поможет избежать похмелья на утро 1 января. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова.

Как пить в новогоднюю ночь

Самым щадящим алкогольным напитком в праздничную ночь будет красное сухое вино, отметила Омарова. Важное правило — не понижать градус. Тем, кто пьет крепкий алкоголь, достаточно сделать глоток шампанского под бой курантов и перейти на крепкое. Не забывайте закусывать, хорошим вариантом будет простое картофельное пюре.

«Всасывание алкоголя затормаживается, и человек не так сильно пьянеет», — объяснила Омарова.

Любителям коктейлей стоит быть особенно аккуратными — не смешивайте крепкий алкоголь со сладкой газированной водой, которая быстро раздражает слизистую. Сахар же усиливает всасывание алкоголя, из-за чего опьянеть можно очень быстро, отметила врач.

Кроме того, чтобы не страдать утром 1 января, стоит внимательнее отнестись к своей тарелке на Новый год. Возьмите одно понравившееся блюдо и выбирайте другие под него, например, салат из морепродуктов лучше совмещать с рыбой и забыть про мясо, добавила Омарова. Предпочтение стоит отдать блюдам, в которых много зелени и овощей.

«Не кладите в тарелку все, что есть на столе. Насыщение приходит достаточно быстро. Съели, прислушались к себе, попробовали что-то еще. Не надо есть так, как будто эта ночь последняя в жизни. Лучше придерживаться принципа: поменьше, но повкуснее. И обязательно делайте перерывы между едой, вставайте, двигайтесь, общайтесь», — посоветовала эксперт.

Накануне застолья стоит запастись чистой водой с лимонным соком. Алкоголь достаточно быстро провоцирует обезвоживание организма, из-за чего утром 1 января всех настигает похмелье.

«Вода с лимонным соком хорошо влияет на кислотно-щелочной баланс в организме и не дает крови сгущаться», — подчеркнула специалист.

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Что пить утром 1 января

Однозначно стоит забыть про алкоголь на следующий день после Нового года. Спиртное лишь увеличит нагрузку на организм и вызовет дополнительное обезвоживание, из-за чего похмелье будет ощущаться еще сильнее. Также не стоит начинать год с кофе или чая. Кофе повысит давление, и головная боль станет еще невыносимее, крепкий чай обладает аналогичным эффектом. Фанатам чайных церемоний лучше сделать выбор в пользу зеленых сортов или каркаде. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова.

По ее словам, утром 1 января можно порадовать себя стаканом свежевыжатого апельсинового сока с медом — размешайте все в блендере и пейте охлажденным. Можно добавить в витаминный коктейль немного цедры лимона. Такой напиток в совокупности с контрастным душем прекрасно взбодрит после шумной ночи, добавила Дельманова.

«Некоторые смешивают в блендере очищенный свежий огурец и стакан низкокалорийного кефира, добавив 1-2 дольки чеснока. Однако чеснок может оказать раздражающее воздействие на слизистую желудка, в лучшем случае, вызвав изжогу», — предупредила врач.

Популярные в народе «противопохмельные» рассол или квас могут помочь кому-то справиться с недугом 1 января, но нужно помнить о противопоказаниях.

«Возможно, рассол приносит облегчение, но в нем содержится уксусная кислота, которая и без того имеется в крови после переработки спиртного, поэтому не советую нагружать и без того «уставшую» печень. Квас же можно пить только домашний, сделанный путем брожения хлебных сухарей, без ароматизаторов и консервантов», — предупредила Дельманова.

Утром 1 января на стоит доедать то, что осталось на столе после праздника. Лучше перейти на более легкую пищу и кефир, заключили эксперты.

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