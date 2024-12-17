Семга или форель: как и какую красную рыбу выбрать на Новый год — топ-5 вариантов

Красная рыба — традиционное угощение на новогоднем столе. Выбирать стоит продукт наиболее богатый ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты), те самые омега кислоты — эликсир молодости кожи, средство от депрессии, отличный помощник для работы головного мозга, сердца и сосудов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

Топ-5 видов красной рыбы

На первое место по содержанию ПНЖК эксперт поставила семгу и дикий лосось. Эта рыба наиболее богата омега-3 — жирными кислотами из красных сортов. Далее идет кижуч, в котором практически в половину меньше омега кислот. Следующее место среди красной рыбы для новогоднего стола занимает кета.

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«Замыкает представительство красных рыб форель, поскольку данную рыбу практически не встретишь в дикой природе, а выращенная форель на ферме чаще проигрывает по своей пользе дикому сорту», — отметила врач.

Советы по покупке

Калошина рекомендовала здоровым людям покупать на Новый год слабосоленую рыбу. Во время трапезы не стоит забывать, что злоупотребление продуктом нежелательно, так как избыток соли может вызывать отеки и способствовать вымыванию кальция. Пациентам с артериальной гипертензией и заболеваниями почек врач посоветовала обратить внимание на малосоленую рыбу.

При покупке стоит смотреть на целостность упаковки, сроки годности. Пищевая ценность среди разных видов рыбы примерно одинакова, отметила эксперт.

«Цвет должен быть равномерный: от светло-розового до красного, это зависит от того, чем рыба питалась. А вот темных пятен или неравномерной окраски быть совсем не должно», — подчеркнула Калошина.

После вскрытия упаковки стоит обратить внимание на запах, он не должен быть резкий (кислый, прогорклый или аммиачный). При нарезке волокна рыбы должны сохранять текстуру, на ней не должно быть налета или заветривания.

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Специалист рекомендовала приобретать рыбу в вакуумной упаковке и избегать покупки «с рук». Кроме того, врач предостерегла от самостоятельного посола рыбы дома.

«В сырой рыбе часто могут содержаться личинки различных паразитов — гельминты. Для их разрушения требуется соблюдение сроков засолки, при нарушении технологии засолки есть риск получить бактериальное поражение организма листерией и сальмонеллой, также риск получить ботулизм», — заявила Калошина.

Запреты

Несмотря на то, что красная рыба — это полезный и ценный по пищевым свойствам продукт, есть ее следует не всем. Она не положена детям младше 3-х лет, предупредила эндокринолог. Жирные сорта противопоказаны при хроническом панкреатите и язвенной болезни желудка.

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«Избыточный посол нельзя при гипертонии и болезнях почек», — добавила врач.

Кроме того, специалист предупредила о нежелательном сочетании красной рыбы и сливочного масла при приготовлении излюбленных новогодних бутербродов. Данное блюдо не рекомендовано людям с атеросклеротической болезнью и повышенным холестерином в крови, а также с камнями в желчном пузыре. Калошина посоветовала заменить масло в бутерброде на легкий творожный сыр, при этом сохранится вкус и уменьшится содержание жира.

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