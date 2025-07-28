Никакой критики и кредитов: что можно и нельзя делать в период растущей Луны с 1 по 9 августа

В период растущей Луны с 1 по 9 августа нужно сосредоточиться на новых проектах, росте и развитии. Это время, когда Луна набирает силу, и считается, что все начатое в этот период, имеет потенциал для успешного и продуктивного завершения, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Майя Королева.

В этот период в первую очередь стоит начинать какие-либо новые проекты. Также можно активно высаживать растения и заниматься физической активностью.

«Запланируйте важные встречи или запустите новые идеи, так как они имеют шансы на развитие. Если вы занимаетесь садоводством, это подходящее время для посева, так как растущая Луна способствует росту растений. Также будет полезно заниматься спортом, так как энергия растущей Луны может способствовать улучшению результатов», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Время отлично подходит для саморазвития — чтения новых книг и изучения чего-то нового. Кроме того, общение и работа над отношениями с близкими принесут положительные результаты, добавила Королева.

«Нельзя брать в долг или в кредит в этот период — считается, что лучше избегать финансовых обязательств, так как они могут «расти» вместе с Луной. Завершение проектов и отношений также может привести к негативным последствиям, так как Луна будет «отбирать» энергию», — подчеркнула астролог.

Не стоит поддаваться резким переменам, лучше избегать кардинальных изменений в жизни.

«В это время очень важно проявлять больше понимания и терпения к окружающим, чтобы не испортить отношения. Долой чрезмерную критику», — заключила эксперт.

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