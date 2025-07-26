Звезды предупреждают: Весов, Раков и еще три знака Зодиака ждет особенно тяжелая неделя

С 28 июля по 3 августа некоторые знаки Зодиака могут столкнуться с определенными трудностями. Для кого неделя будет особенно тяжелой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Майя Королева.

Эксперт отметила, что неприятности коснутся Овнов. Это может выражаться в конфликтах как на личном фронте, так и в профессии.

«Меркурий может вызвать недопонимания, что приведет к стрессу и повышенной уязвимости. Также непростой неделя будет для Раков. Она будет эмоционально сложной. Возможны внутренние переживания и необходимость разобраться в отношениях с партнерами и близкими. Чувство неуверенности может негативно сказаться на настроении», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Следующий знак Зодиака, для которого неделя будет непростой — это Весы.

«Весы могут столкнуться с давлением в работе или личной жизни. Недостаток ясности в ситуациях может привести к неуверенности и замешательству. Решение важных вопросов требует времени и терпения», — продолжила Королева.

Козероги также могут чувствовать себя перегруженными из-за ответственности на работе или дома, а долгосрочные цели в этот период могут казаться недостижимыми, что усилит стресс.

«Последние, кого затронут неприятности — Рыбы. Представители этого знака могут оказаться в уязвимой эмоциональной ситуации. Возможны изменения в личной жизни, что вызовет неопределенность и страх перед будущим. Им стоит уделить время себе и своим чувствам», — заключила астролог.

Ранее стало известно, что в Москве открылось кафе с ручными мини-пигами.